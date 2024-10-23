Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY TNHH WORLDING VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu

Mức lương 40 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Nước Ngoài

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 40 - 50 Triệu

◇Thiết kế mạch điện của máy tính xách tay ・Thiết kế mạch điện của bộ phận hiển thị ảnh và bộ phận phát tín hiệu. ・Kiểm tra độ ổn định, kiểm tra tương thích điện từ EMC tại phòng anechoic (anechoic chamber), lập báo cáo về các biện pháp xử lý lỗi và kết quả thử nghiệm đánh giá. [Tool] Máy hiện sóng (Oscilloscope), máy phân tích phổ (Spectrum analyzer), phần mềm thiết kế mạch điện tử OrCAD

◇Phát triển hệ thống thiết bị hiển thị HUD thế hệ mới trên xe ô tô ・Kiểm soát động cơ, thiết kế mạch điện của bộ phận nguồn. ・Đặt hàng linh kiện, trao đổi linh kiện, hàn, kiểm tra độ ổn định, đánh giá tương thích điện từ EMC, xử lý lỗi. [Tool] Máy hiện sóng (Oscilloscope), máy phân tích phổ (Spectrum analyzer),CR-5000

◇Phát triển thiết bị nạp điện cho xe ô tô điện ・Sửa bản vẽ mạch, thiết kế bảng mạch điện tử. ・Kiểm tra độ ổn định, đánh giá tương thích điện từ EMC (Do là dòng sản phẩm phát ra tiếng ồn lớn, nên công việc chủ yếu là đánh giá tương thích điện từ EMC và xử lý lỗi). [Tool] Máy hiện sóng (Oscilloscope), máy phân tích phổ (Spectrum analyzer),CR-5000

Với Mức Lương 40 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

・ Các bạn tốt nghiệp đại học ngành điện tử

・ Các bạn có kinh nghiệm thiết kế khoảng 2 năm

・ Có kinh nghiệm thao tác CAD (2D, 3D)

Tại CÔNG TY TNHH WORLDING VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

[Nhà ở] Cá nhân chi trả 2 man yên/tháng (trừ vào lương hàng tháng). Phần còn lại phía công ty sẽ chi trả. [Đồ dùng sinh hoạt] Phía công ty cũng sẽ chuẩn bị các dụng cụ và trang thiết bị cần thiết cho sinh hoạt như tủ lạnh, máy giặt, ti vi, lò vi sóng ...

-2 ngày/tuần (khoảng 125 ngày/năm). Nghỉ phép có lương: cấp 10 ngày phép sau 6 tháng vào công ty.

-Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm hưu trí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WORLDING VIỆT NAM

