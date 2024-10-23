Tuyển Quản lý chất lượng Công Ty CP Dược Phẩm Fremed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Quản lý chất lượng Công Ty CP Dược Phẩm Fremed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty CP Dược Phẩm Fremed
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công Ty CP Dược Phẩm Fremed

Quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý chất lượng Tại Công Ty CP Dược Phẩm Fremed

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô E9

- 3a, Đường số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM, VN., Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thực hiện kiểm nghiệm chỉ tiêu hóa lý của các mẫu thành phẩm - bán thành phẩm - độ ổn định và mẫu nghiên cứu theo sự phân công của Giám sát viên, Trưởng phòng QC. Tham gia thẩm định phương pháp phân tích, kiểm nghiệm mẫu thẩm định QTSX, TĐVSTB. Ghi chép hằng ngày số lượng dung môi, hóa chất và chất chuẩn, sử dụng vào sổ sử dụng hóa chất, chất chuẩn. Ghi chép sổ sử dụng thiết bị đầy đủ. Ghi chép các số liệu thô, kết quả kiểm nghiệm vaò báo cáo kết quả kiểm nghiệm kịp thời, đúng quy định. Báo cáo kết quả kiểm nghiệm đúng thời hạn chính xác. Báo cáo ngay cho Giám sát viên, Trưởng phòng kiểm nghiệm các kết quả OOT/OOS và tham gia điều tra OOS liên quan đến mẫu thử. Báo cáo ngay cho Giám sát viên, Trưởng phòng kiểm nghiệm các rủi ro có thể ảnh hưởng đến an toàn lao động, chất lượng sản phẩm và tính chính xác của kết quả phân tích. Tham gia các hoạt động thẩm định, hoạt động đánh giá chất chuẩn thứ cấp. Sử dụng và bảo quản thiết bị, dụng cụ thí nghiệm theo đúng quy định. Thực hiện đúng tiến độ và các chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng phòng. Hoàn thành công việc được giao theo đúng tiến độ, chính xác và đúng yêu cầu quy định GDP-GMP-GLP-HSE.
Thực hiện kiểm nghiệm chỉ tiêu hóa lý của các mẫu thành phẩm - bán thành phẩm - độ ổn định và mẫu nghiên cứu theo sự phân công của Giám sát viên, Trưởng phòng QC.
Tham gia thẩm định phương pháp phân tích, kiểm nghiệm mẫu thẩm định QTSX, TĐVSTB.
Ghi chép hằng ngày số lượng dung môi, hóa chất và chất chuẩn, sử dụng vào sổ sử dụng hóa chất, chất chuẩn.
Ghi chép sổ sử dụng thiết bị đầy đủ.
Ghi chép các số liệu thô, kết quả kiểm nghiệm vaò báo cáo kết quả kiểm nghiệm kịp thời, đúng quy định.
Báo cáo kết quả kiểm nghiệm đúng thời hạn chính xác.
Báo cáo ngay cho Giám sát viên, Trưởng phòng kiểm nghiệm các kết quả OOT/OOS và tham gia điều tra OOS liên quan đến mẫu thử.
Báo cáo ngay cho Giám sát viên, Trưởng phòng kiểm nghiệm các rủi ro có thể ảnh hưởng đến an toàn lao động, chất lượng sản phẩm và tính chính xác của kết quả phân tích.
Tham gia các hoạt động thẩm định, hoạt động đánh giá chất chuẩn thứ cấp. Sử dụng và bảo quản thiết bị, dụng cụ thí nghiệm theo đúng quy định.
Thực hiện đúng tiến độ và các chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng phòng.
Hoàn thành công việc được giao theo đúng tiến độ, chính xác và đúng yêu cầu quy định GDP-GMP-GLP-HSE.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng các ngành Sinh học/ Công nghệ Sinh học/ Dược. Kinh nghiệm từ 1-2 năm vị trí tương đương. Tiếng Anh đọc hiểu. Thành thạo MS Office. Có kiến thức về GMP, GLP, HSE. Chăm chỉ, chịu khó, có trách nhiệm cao trong công việc.
Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng các ngành Sinh học/ Công nghệ Sinh học/ Dược.
Kinh nghiệm từ 1-2 năm vị trí tương đương.
Tiếng Anh đọc hiểu.
Thành thạo MS Office.
Có kiến thức về GMP, GLP, HSE.
Chăm chỉ, chịu khó, có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công Ty CP Dược Phẩm Fremed Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực công việc. Được xem xét tăng lương hằng năm, hưởng lương tháng 13 theo quy định công ty. Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Được cung cấp thiết bị hỗ trợ công việc. Được hưởng đầy đủ ngày nghỉ phép, ngày nghỉ hưởng lương theo quy định. Được cung cấp phần ăn trưa tại công ty. Được hưởng chế độ độc hại theo quy định công ty. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển.
Lương thỏa thuận theo năng lực công việc.
Được xem xét tăng lương hằng năm, hưởng lương tháng 13 theo quy định công ty.
Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Được cung cấp thiết bị hỗ trợ công việc.
Được hưởng đầy đủ ngày nghỉ phép, ngày nghỉ hưởng lương theo quy định.
Được cung cấp phần ăn trưa tại công ty.
Được hưởng chế độ độc hại theo quy định công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Dược Phẩm Fremed

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Dược Phẩm Fremed

Công Ty CP Dược Phẩm Fremed

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô E9-3a Đường Số 1, Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

