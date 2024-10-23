Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN MPGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu

Mức lương 2 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 10, tòa nhà Sudico, Mễ Trì, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm

- Hỗ trợ sắp xếp các hồ sơ tài liệu thuộc hệ thống ISO 9001:2015, ISO 27001:2013;

- Hỗ trợ triển khai các công việc liên quan đến hệ thống quy trình của Công ty;

- Format tài liệu, điều chỉnh theo tiêu chuẩn đã thiết lập;

- Hỗ trợ các công việc khác;

- Sinh viên năm cuối các chuyên ngành Quản trị chất lượng hoặc các ngành nghề khác liên quan;

- Có kiến thức về tiêu chuẩn ISO và yêu thích các công việc liên quan đến mảng ISO;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Có khả năng làm việc nhóm tốt;

- Cẩn thận, tỷ mỉ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MPGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hỗ trợ chi phí đào tạo;

- Được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ và các kỹ năng khác

- Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân, được tự xây dựng đội ngũ mới, trải nghiệm và thử thách.

