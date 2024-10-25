Tuyển Kiểm Soát Chất Lượng thu nhập 2 - 5 triệu Thực tập tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MPGROUP
Mức lương
2 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 10, tòa nhà Sudico, Mễ Trì, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 2 - 5 Triệu
- Hỗ trợ sắp xếp các hồ sơ tài liệu thuộc hệ thống ISO 9001:2015, ISO 27001:2013;
- Hỗ trợ triển khai các công việc liên quan đến hệ thống quy trình của Công ty;
- Format tài liệu, điều chỉnh theo tiêu chuẩn đã thiết lập;
- Hỗ trợ các công việc khác;
Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên năm cuối các chuyên ngành Quản trị chất lượng hoặc các ngành nghề khác liên quan;
- Có kiến thức về tiêu chuẩn ISO và yêu thích các công việc liên quan đến mảng ISO;
- Kỹ năng giao tiếp;
- Có khả năng làm việc nhóm tốt;
- Cẩn thận, tỷ mỉ.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MPGROUP Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hỗ trợ chi phí đào tạo;
- Được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ và các kỹ năng khác
- Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân, được tự xây dựng đội ngũ mới, trải nghiệm và thử thách.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MPGROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
