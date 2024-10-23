Tuyển Đầu tư và Tài trợ Ngân hàng Vpbank - Việt Nam Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 78 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Đầu tư và Tài trợ Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả xây dựng kịch bản theo từng thời kỳ; Training bot để đảm bảo bot vận hành theo đúng kịch bản, BRD; Tham mưu cho TP và BGĐ trung tâm Thu hồi nợ KHCN trong việc xây dựng kế hoạch triển khai bot vào hoạt động Thu hồi nợ. Cụ thể:

Giám sát chất lượng cuộc gọi qua bot, thông qua công tác nghe/ xem và đánh giá cuộc gọi/ phản hồi. Tham gia xây dựng kịch bản, xây dựng tình huống, mẫu câu,... phục vụ cho chiến lược tác nghiệp thông qua AI. Chịu trách nhiệm phát hiện vấn đề thông qua các chỉ số hiệu quả của Bot, đề xuất giải pháp khắc phục. Triển khai xây dựng, kiểm định test case nhằm cải tiến liên tục hiệu quả công tác Thu hồi nợ qua Bot. Đầu mối chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan ở bên trong lẫn bên ngoài của Thu hồi nợ và các đối tác cung cấp dịch vụ Call bot/ Chat bot. Triển khai các nhiệm vụ theo đúng timeline và báo cáo ban lãnh đạo kết quả Thu hồi nợ thực hiện qua Bot. Đánh giá và đề xuất triển khai với TP và GĐTT. Thực hiện các sáng kiến và công việc để nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính ngân hàng, Hệ thống thông tin, Tin học kinh tế, Công nghệ thông tin,... Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại 01 trong các lĩnh vực trong ngành ngân hàng như quản trị rủi ro, thu hồi nợ, xử lý nợ, .... Khả năng ngôn ngữ tốt, nhạy bén trong giao tiếp. Có tư duy logic, tư duy sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng thương lượng. Am hiểu kịch bản và nghiệp vụ thu hồi nợ điện thoại. Khả năng làm việc chủ động, độc lập cao, có thể trao đổi với vendor để phát triển kịch bản bot, training bot từ ứng dụng active learning của bot.

Tại Ngân hàng Vpbank - Việt Nam Thịnh Vượng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực; Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ); Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ; Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc; Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác; Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí; Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6 & sáng thứ 7; Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng Vpbank - Việt Nam Thịnh Vượng

