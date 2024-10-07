Tuyển Kiểm Soát Nội Bộ thu nhập 25 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, LẮP RÁP TUẤN NGHĨA
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, LẮP RÁP TUẤN NGHĨA

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: CN3 KCN Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Tìm hiểu các công đoạn, quy trình làm việc của các phòng ban Kiểm soát tính liên tục của hóa đơn , phiếu thu và phiếu xuất kho.
- Kiểm soát số liệu tài chính, ngân sách, quy trình hoạt động các bộ phận
- Lập kế hoạch kiểm soát theo định kỳ hoặc đột xuất trình Trưởng Ban duyệt
- Lập báo cáo kết quả kiểm tra của đơn vị được kiểm soát sau khi kết thúc đợt kiểm tra cho Trưởng Bộ phận, đánh giá rủi ro và đề xuất giải pháp
- Tham gia rà soát đánh giá lại toàn bộ quy trình, quy định về mặt Kế toán – tài chính (KTTC) đang áp dụng tại công ty.
- Kiểm tra, đề xuất, tư vấn và bổ sung quy trình KTTC của công ty nhằm phát hiện sự không tuân thủ quy trình và các rủi ro tài chính cho Ban Giám Đốc.
- Soát xét chính sách kế toán theo tiêu chuẩn Việt Nam và các chính sách liên quan thuế và chương trình khuyến mãi.
- Điều tra và xác định nguyên nhân của những biến động bất thường và kịp thời báo cáo cấp trên.
- Tham gia kiểm soát chi phí. Kiểm soát rủi ro, lãng phí, thất thoát đồng thời xác định vấn đề trọng yếu nhằm đề xuất giải pháp khắc phục.
- Nhận định các rủi ro phát sinh từ công tác kiểm soát, kiểm toán để tư vấn đưa ra hướng khắc phục và quản trị rủi ro hiệu quả.
- Kiểm tra định kì toàn hệ thống chứng từ, sổ sách, vật tư, hàng hóa, phương tiện tài sản, các nội dung giao dịch tại Công ty.
- Thường xuyên kiểm soát và ký xác nhận việc nhập, xuất, tồn, tiền công, tiền hàng, vật tư, quỹ do các bộ phận trong công ty quản lý.
- Tư vấn các vấn để kiểm soát nội bộ và báo cáo kiểm toán nội bộ.
- Tuân thủ chính sách bảo mật của Công ty

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/ Nữ
- Ít nhất 4 năm kinh nghiệm vị trí Trưởng phòng Kế toán.
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành khối Kinh tế: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính ngân hàng......
- Có kinh nghiệm làm việc với Chi cục Thuế, Ngân hàng, Kiểm toán là lợi thế
- Từng làm việc ở công ty sản xuất, đầu tư; hoặc quy mô công ty từ 100 người hoặc có tài sản từ 100 tỷ trở lên.
- Sử dụng thành thạo các kỹ năng văn phòng: excel, word, các phần mềm kế toán.
- Kỹ năng: Kỹ năng Điều hành, Quản lý giám sát, giao tiếp tốt, trung thực, cẩn thận, khách quan, nhạy bén, có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, LẮP RÁP TUẤN NGHĨA Thì Được Hưởng Những Gì

Xét tăng lương theo lộ trình/đột xuất dựa trên kết quả công việc. Các chế độ bảo hiểm và thưởng lễ tết theo quy định pháp luật Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng Có cơ hội thể hiện nâng cao năng lực, thăng tiến Đươc đánh giá ghi nhận sự đóng góp cho hoạt động công ty và điều chỉnh mức thu nhập. Du lịch nghỉ mát, teambuilding, khám sức khoẻ hàng năm
Xét tăng lương theo lộ trình/đột xuất dựa trên kết quả công việc.
Các chế độ bảo hiểm và thưởng lễ tết theo quy định pháp luật
Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng
Có cơ hội thể hiện nâng cao năng lực, thăng tiến
Đươc đánh giá ghi nhận sự đóng góp cho hoạt động công ty và điều chỉnh mức thu nhập.
Du lịch nghỉ mát, teambuilding, khám sức khoẻ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, LẮP RÁP TUẤN NGHĨA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: CN3 Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, Hoàng Mai, Hà Nội

