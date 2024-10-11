Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company

Kế toán/Kiểm toán/Thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 19

- Toà nhà HUD 37 Lê Văn Lương

- Thanh Xuân

- Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Phó Phòng phụ trách mảng Kiểm soát nội bộ hỗ trợ Chánh văn phòng trong việc xây dựng, triển khai và quản lý hệ thống kiểm soát nội bộ như: kiểm tra giám sát, phát hiện, xử lý hoặc đề xuất xử lý kịp thời những vấn đề/ trường hợp vi phạm về tổ chức bộ máy (vi phạm về phân cấp, phân quyền, phân nhiệm,...); hệ thống chính sách quy trình hoạt động.... nhằm đảm bảo hoạt động của công ty diễn ra minh bạch, tuân thủ các quy định pháp luật và chính sách nội bộ.
Đánh giá, giám sát và cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ để giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.
Mô tả nhiệm vụ:
1. Tham mưu, đề xuất với Chánh văn phòng về các quy định, chính sách, phương pháp kiểm tra giám sát nhằm nâng cao hiệu suất hoạt động của công ty tuân thủ quy định pháp luật và quy định của công ty.
2. Tham mưu, giúp việc cho Chánh văn phòng xây dựng, hoàn thiện hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro phù hợp với các quy định của Pháp luật và quy định của Công ty.
3. Tư vấn, tham mưu cho Chánh văn phòng hoạt động nghiệp vụ công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ nhằm mục đích hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ. Hướng dẫn các phòng ban, đơn vị các vấn đề liên quan tới việc tuân thủ pháp luật, cơ cấu tổ chức, các chính sách của công ty.
4. Giúp Chánh văn phòng trong công tác kiểm tra giám sát, đánh giá nội bộ và quản lý rủi ro
5. Thực hiện kiểm tra, đánh giá nội bộ
- Thực hiện chức năng kiểm soát nội bộ: Kiểm tra, giám sát, phát hiện những vấn đề/trường hợp vi phạm về tổ chức bộ máy (vi phạm về phân cấp, phân quyền, phân nhiệm,...); vi phạm về hệ thống chính sách: điều lệ, quy chế, quy định, quy trình hoạt động... Phải đảm bảo tất cả hoạt động của Công ty diễn ra đúng pháp luật và chính sách của Công ty; kịp thời phát hiện những vấn đề, vướng mắc, đề xuất khắc phục, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Lập biên bản vi phạm và kiến nghị xử lý vi phạm đối với CBNV các phòng ban vi phạm pháp luật, vi phạm các chính sách, quy định của công ty.
- Phát hiện các điểm yếu trong hệ thống kiểm soát nội bộ và đưa ra các khuyến nghị cải tiến
Quản lý rủi ro
Xác định các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động của công ty và đề xuất các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu.
- Đưa ra các cảnh báo, tư vấn về rủi ro khi có các thay đổi trong quy trình hoặc mô hình kinh doanh của công ty.
7. Báo cáo và theo dõi
- Tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm tra nội bộ cho Chánh văn phòng và Tổng giám đốc
Theo dõi việc thực hiện các khuyến nghị và biện pháp cải thiện sau kiểm tra.
- Lập báo cáo định kỳ về tình hình kiểm soát nội bộ, rủi ro và tuân thủ.
8. Đào tạo và hỗ trợ các phòng ban
- Đào tạo và nâng cao nhận thức về kiểm soát nội bộ, tuân thủ quy định cho nhân viên các phòng ban.
- Hỗ trợ các phòng ban giải quyết các vấn đề liên quan đến kiểm soát nội bộ.
9. Các nhiệm vụ khác
- Hỗ trợ Chánh văn phòng trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động và ngân sách hàng năm của bộ phận.
- Đề xuất sơ đồ tổ chức, định biên của nhóm kiểm soát nội bộ
- Tuyển dụng, đào tạo các CBNV mới của nhóm KSNB
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Chánh văn phòng và Tổng giám đốc.
- Chịu trách nhiệm tính chính xác, tính bảo mật trong quá tình thực hiện kiểm soát.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kiến thức
- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính, kinh tế....
- Kiến thức về quản trị tài chính doanh nghiệp;
- Có kiến thức chuyên môn về kế toán/kiểm toán.
- Kiến thức về quản trị doanh nghiệp.
- Am hiểu lĩnh vực kinh doanh của Công ty là một lợi thế.
- Kiến thức về pháp luật và quy định về tài chính và kiểm soát nội bộ.
- Kiến thức về các tiêu chuẩn quốc tế như COSO.
- Kiến thức về quản trị rủi ro.
- Có kiến thức về lập kế hoạch, triển khai và phát triển dự án.
- Kiến thức về chuyển đổi số trong công việc.
2. Kỹ năng
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình thuyết phục.
-
- Kỹ năng đàm phán, thương thảo thuyết phục.
- Kỹ năng quản lý lãnh đạo .
- Kỹ năng quản lý rủi ro.
- Kỹ năng lập kế hoạch, triển khai, tổ chức, giám sát và cải tiến công việc.
- Kỹ năng sử dụng công nghệ trong quản trị công việc
3. Yêu cầu về thái độ
- Tinh thần trách nhiệm, cam kết cao
- Chính trực, tín nhiệm
- Nhiệt huyết, hướng tới kết quả
- Chỉn chu, gương mẫu, trách nhiệm, tiên phong và hết mình vì công việc
- Lắng nghe, chân thành, cởi mở
- Nhạy bén trong phát hiện vấn đề.
4. Khác:
- Có từ 03 năm kinh nghiệm tại lĩnh vực có liên quan trong đó có ít nhất 06 tháng giữ các chức vụ từ tương đương từ Phó phòng trở lên ở các Công ty có quy mô từ 500 người trở lên, mô hình công ty Cổ phần.
- Ưu tiên các ứng viên có am hiểu về lĩnh vực kinh doanh của Công ty.
- Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ như CPA (Certified Public Accountant), CIA (Certified Internal Auditor), hoặc CISA (Certified Information Systems Auditor).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thoả thuận
- Được hưởng các khoản hỗ trợ điện thoại, công tác phí.
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước; được khám sức khoẻ định kỳ hàng năm.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi (sinh nhật, hiếu hỉ,...), thưởng Lễ Tết, ...
- Được hưởng các khoản thưởng: Thưởng các ngày Lễ, Tết; thưởng tháng lương thứ 13 cố định và thưởng theo hiệu quả kinh doanh năm của Công ty; đ
- Được tham gia các chương trình du xuân, du lịch, team building, kickoff định kỳ hàng năm.
- Được tham gia các hoạt động đào tạo chuyên môn bởi những chuyên gia hàng đầu ngành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 39 Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

