Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế HỘ KINH DOANH THỜI TRANG 231 CHÙA BỘC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Văn phòng Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

1.1 Nhiệm vụ chung

- Đóng góp giá trị của bản thân vào mục tiêu chung của cộng đồng và phòng ban

- Cam kết với các mục tiêu của minh

1.2 Nhiệm vụ chuyên môn

a) Kiểm soát thu chi các cửa hàng. Kiểm tra sổ bán hàng, đối chiếu doanh thu với hàng xuất, số tiền nộp, theo dõi và hạch toán doanh thu

- Kiểm soát doanh thu tiền mặt cửa hàng gửi về hàng ngày. Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, phiếu thu, chi trên phần mềm Kiot Việt

- Kiểm tra tiền quẹt thẻ, Vnpay, QRpay:

+ Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, phiếu thu chi trên Kiot Việt

+ Kiểm tra doanh thu các loại thẻ về tài khoản của công ty

- Kết toán Vnpay, QRpay

b) Xử lý các vấn đề liên quan đến tài chính khi cửa hàng cần hỗ trợ

c) Theo dõi và tổng hợp bảng chấm công hàng tháng (hiện công ty đang sử dụng phần mềm 1office)

d) Đối soát công nợ.

- Kiểm tra tính hợp lý trong thu chi các phòng ban

- Đối soát giao vận đơn online của bộ phận CSKH

e) Kiểm kê hàng hóa

- Phối hợp với bộ phận kho, kiểm kê hàng hóa tại kho tổng và các cửa hàng

- Kiểm kê, xử lý, chốt biên bản kiểm kê hàng hóa

g) Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Các bạn nữ

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên. Các chuyên ngành có liên quan (Kế toán, tài chính, kinh tế....)

- Kinh nghiệm thực tế từ 01 năm trở lên

- Ưu tiên các bạn từng làm tại chuỗi cửa hàng bán lẻ

- Kỹ năng excel từ mức khá trở lên

- Từng sử dụng các phần mềm chấm công, quản lý nhân sự là lợi thế

- Có khả năng xử lý nghiệp vụ và vấn đề liên quan

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

- Tính cách: trung thực, nhanh nhẹn, linh hoạt

- Phù hợp với:

Triết lý kinh doanh: KHÁCH HÀNG LÀ SỐ 1

4 giá trị văn hóa doanh nghiệp: Tận tâm, Trung thực, Trực diện, Nhận trách nhiệm

Tại HỘ KINH DOANH THỜI TRANG 231 CHÙA BỘC Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 9 - 10 triệu = lương cứng + thưởng theo doanh thu

- Công ty cung cấp máy tính

- Chế độ BHXH, nghỉ phép, du lịch, hiếu hỉ, thưởng lễ tết theo quy định công ty

- Môi trường trẻ, năng động, sếp tâm lý

- Văn hóa doanh nghiệp rõ nét

- Mua hàng công ty với giá ưu đãi

- Phát triển đa nhiệm ở các đầu mục công việc khác nhau

- Công ty quản trị nhân sự theo phương pháp hiện đại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH THỜI TRANG 231 CHÙA BỘC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin