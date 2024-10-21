Tuyển Đầu tư và Tài trợ NHÀ SÁCH TIẾN THỌ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 424 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

a. Kiểm soát vận hành/tuân thủ

- Kiểm soát các quy trình, quy định có điểm chưa phù hợp dẫn đến bị lợi dụng/lãng phí, thất thoát. Cảnh báo các kẽ hở trong quy trình, nghiệp vụ và phối hợp với Phòng ban, Bộ phận đề xuất phương hướng khắc phục, hoàn thiện.

- Kiểm soát rủi ro về bảo mật thông tin, bí mật kinh doanh, công nghệ thông tin

b. Kiểm soát tài chính và kiểm toán

- Kiểm soát rủi ro về thất thoát tiền, hàng hóa, tài sản tại chi nhánh

- Kiểm soát rủi ro về mặt hệ thống của phòng tài chính kế toán: nghiệp vụ, chủ quan

c. Kiểm soát ngành hàng, thu mua

-Kiểm soát đầu vào các hồ sơ mua sắm hoặc chi phí, đầu tư, thanh toán theo phạm vi quy định, giảm thiểu các rủi ro liên quan đến ngành hàng, thu mua :

+ Hàng hóa bị nhập giá cao

+ Mua hàng sai về số lượng, chủng loại dẫn đến tồn kho lớn, hàng hỏng hủy nhiều

+ Lựa chọn nhà cung cấp chưa phù hợp

+ Hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không đảm bảo các tiêu chuẩn QC, QS,...

-Kiểm soát công tác kiểm kê hàng hóa tại các cơ sở

d. Kiểm soát rủi ro về pháp lý

- Kiểm soát rủi ro về PCCC, VSATTP, truyền thông, an toàn sức khỏe (Nhân viên & Khách hàng), quyền trẻ em,…

- Kiểm soát rủi ro về pháp luật: thuế, lao động,…

e. Xây dựng đội nhóm, cơ cấu tổ chức và MTCV của Phòng Kiểm soát nội bộ

- Xây dựng đội ngũ nhân sự phòng: cơ cấu tổ chức, mô tả công việc.

-Phân bổ công việc phù hợp với năng lực của từng thành viên trong phòng

-Hướng dẫn, đào tạo, dẫn dắt nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn và phát triển, thăng tiến cho nhân viên trong phòng

-Chịu trách nhiệm quản lý, giám sát chất lượng công việc của bộ phận

- Đánh giá kết quả công việc của các thành viên trong nhóm

- Xây dựng và duy trì văn hóa làm việc của đội nhóm đồng nhất với văn hóa công ty

Yêu cầu :

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính Ngân hàng

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm kiểm toán nội bộ/kiểm soát nội bộ hoặc kiểm toán độc lập tại các các công ty có quy mô > 300 nhân sự hoặc các Công ty kiểm toán độc lập. Ưu tiên người có kinh nghiệm trong các công ty mảng bán lẻ theo chuỗi hoặc f&b

- Ưu tiên có chứng chỉ Kiểm toán viên

- Hiểu biết sâu các chuẩn mực kiểm toán và kế toán, các quy phạm pháp luật; có kiến thức sâu rộng về các nguyên tắc/phương pháp kiểm toán nội bộ

- Có năng lực tổ chức, quản lý điều hành; Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, công tâm và chuẩn mực trong ứng xử

- Năng động, chủ động, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc

Năng lực cần thiết :

- Nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ. - Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm ứng dụng phục vụ đào tạo.

Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, thuyết trình.

- Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý kế hoạch

- Kỹ năng phân công và quản lý công việc

- Kỹ năng thu thập, phân tích, đánh giá, tổng hợp thông tin, tư duy hệ thống,

- Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm;

Phẩm chất:

- Tận tâm

- Kiên định

- Làm việc có kết quả

- Giữ lời

- Học hỏi liên tục

- Mức lương cạnh tranh thị trường, theo năng lực;

- Chế độ tăng lương hàng năm, chế độ thưởng ESOP (dài hạn);

- Chế độ ăn trưa, ăn giữa giờ, phụ cấp điện thoại, chế độ ngày phép năm ;

- Thưởng tháng - quý, thưởng dự án, thưởng Lễ/Tết, tháng Lương thứ 13 ...;

- Chế độ du lịch hàng năm và các chương trình, sự kiện văn hóa của công ty ;

- Chế độ sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, …;

- Chế độ quà cho con em CBNV: Quốc tế thiếu nhi, Trung thu, Noel

- Chế độ mua hàng ưu đãi cho CBNV, miễn phí khu vui chơi cho con em CBNV;

- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài để nâng cao chuyên môn và phát triển cá nhân;

- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn;

- Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà sách.

