Tuyển Đầu tư và Tài trợ NHÀ SÁCH TIẾN THỌ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

NHÀ SÁCH TIẾN THỌ
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

Đầu tư và Tài trợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu tư và Tài trợ Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 424 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Đầu tư và Tài trợ Với Mức Lương Thỏa thuận

a. Kiểm soát vận hành/tuân thủ
- Kiểm soát các quy trình, quy định có điểm chưa phù hợp dẫn đến bị lợi dụng/lãng phí, thất thoát. Cảnh báo các kẽ hở trong quy trình, nghiệp vụ và phối hợp với Phòng ban, Bộ phận đề xuất phương hướng khắc phục, hoàn thiện.
- Kiểm soát rủi ro về bảo mật thông tin, bí mật kinh doanh, công nghệ thông tin
b. Kiểm soát tài chính và kiểm toán
- Kiểm soát rủi ro về thất thoát tiền, hàng hóa, tài sản tại chi nhánh
- Kiểm soát rủi ro về mặt hệ thống của phòng tài chính kế toán: nghiệp vụ, chủ quan
c. Kiểm soát ngành hàng, thu mua
-Kiểm soát đầu vào các hồ sơ mua sắm hoặc chi phí, đầu tư, thanh toán theo phạm vi quy định, giảm thiểu các rủi ro liên quan đến ngành hàng, thu mua :
+ Hàng hóa bị nhập giá cao
+ Mua hàng sai về số lượng, chủng loại dẫn đến tồn kho lớn, hàng hỏng hủy nhiều
+ Lựa chọn nhà cung cấp chưa phù hợp
+ Hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không đảm bảo các tiêu chuẩn QC, QS,...
-Kiểm soát công tác kiểm kê hàng hóa tại các cơ sở
d. Kiểm soát rủi ro về pháp lý
- Kiểm soát rủi ro về PCCC, VSATTP, truyền thông, an toàn sức khỏe (Nhân viên & Khách hàng), quyền trẻ em,…
- Kiểm soát rủi ro về pháp luật: thuế, lao động,…
e. Xây dựng đội nhóm, cơ cấu tổ chức và MTCV của Phòng Kiểm soát nội bộ
- Xây dựng đội ngũ nhân sự phòng: cơ cấu tổ chức, mô tả công việc.
-Phân bổ công việc phù hợp với năng lực của từng thành viên trong phòng
-Hướng dẫn, đào tạo, dẫn dắt nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn và phát triển, thăng tiến cho nhân viên trong phòng
-Chịu trách nhiệm quản lý, giám sát chất lượng công việc của bộ phận
- Đánh giá kết quả công việc của các thành viên trong nhóm
- Xây dựng và duy trì văn hóa làm việc của đội nhóm đồng nhất với văn hóa công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu :
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính Ngân hàng
- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm kiểm toán nội bộ/kiểm soát nội bộ hoặc kiểm toán độc lập tại các các công ty có quy mô > 300 nhân sự hoặc các Công ty kiểm toán độc lập. Ưu tiên người có kinh nghiệm trong các công ty mảng bán lẻ theo chuỗi hoặc f&b
- Ưu tiên có chứng chỉ Kiểm toán viên
- Hiểu biết sâu các chuẩn mực kiểm toán và kế toán, các quy phạm pháp luật; có kiến thức sâu rộng về các nguyên tắc/phương pháp kiểm toán nội bộ
- Có năng lực tổ chức, quản lý điều hành; Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, công tâm và chuẩn mực trong ứng xử
- Năng động, chủ động, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc
Năng lực cần thiết :
- Nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ. - Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm ứng dụng phục vụ đào tạo.
Kỹ năng:
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, thuyết trình.
- Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý kế hoạch
- Kỹ năng phân công và quản lý công việc
- Kỹ năng thu thập, phân tích, đánh giá, tổng hợp thông tin, tư duy hệ thống,
- Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm;
Phẩm chất:
- Tận tâm
- Kiên định
- Làm việc có kết quả
- Giữ lời
- Học hỏi liên tục

Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh thị trường, theo năng lực;
- Chế độ tăng lương hàng năm, chế độ thưởng ESOP (dài hạn);
- Chế độ ăn trưa, ăn giữa giờ, phụ cấp điện thoại, chế độ ngày phép năm ;
- Thưởng tháng - quý, thưởng dự án, thưởng Lễ/Tết, tháng Lương thứ 13 ...;
- Chế độ du lịch hàng năm và các chương trình, sự kiện văn hóa của công ty ;
- Chế độ sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, …;
- Chế độ quà cho con em CBNV: Quốc tế thiếu nhi, Trung thu, Noel
- Chế độ mua hàng ưu đãi cho CBNV, miễn phí khu vui chơi cho con em CBNV;
- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài để nâng cao chuyên môn và phát triển cá nhân;
- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn;
- Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà sách.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 424 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

