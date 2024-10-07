Tuyển Kiểm Soát Nội Bộ thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 165 Đào Duy Anh, P9, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc

Lĩnh vực Tư vấn:

-Kiểm tra dự toán;

-Kiểm soát khối lượng;

-Lập tổng mức đầu tư xây dựng công trình;

-Đánh giá hồ sơ dự thầu theo Tổng mức đầu tư được phê duyệt.

Lĩnh vực Thi công:

-Lập phương án kinh tế thi công dự án.

-Kiểm soát và theo dõi việc triển khai phân Dự án.

-Lập kế hoạch triển khai Nhà thầu phụ và theo dõi Hợp đồng Nhà thầu phụ.

-Kiểm soát, theo dõi khối lượng cũng như các phát sinh trong quá trình thi công từ bản vẽ thiết kế thi công được duyệt.

-Quản lý, kiểm soát chi phí trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình.

-Theo dõi, kiểm soát khối lượng nghiệm thu và thanh toán đợt với Chủ Đầu tư/ Nhà thầu phụ

-Kiểm tra thanh/ Quyết toán khối lượng và thanh lý Hợp đồng với Chủ Đầu tư/ Nhà thầu phụ.

Công việc khác:

-Lập và kiểm soát Định mức cũng như Chi phí thi công Xây dựng dựa trên các Dự án Cty đã và đang triển khai thi công

-Theo dõi, tổng hợp và lập báo cáo Chi phí thi công Xây dựng theo tháng, theo quí của từng Dự án đã và đang triển khai thi công

-Lập, tổng hợp và báo cáo sản lượng nghiệm thu Thanh/ Quyết toán dự kiến với Chủ Đầu tư/ Nhà thầu phụ/ Nhà Cung cấp của các Dự án đã và đang triển khai thi công theo tiến độ thi công được duyệt.

-Lập, tổng hợp và báo cáo kế hoạch Dự thu/ Dự chi Chủ Đầu tư/ Nhà Thầu phụ/ Nhà Cung cấp theo quí, theo năm của các Dự án đã và đang triển khai thi công.

-Tham gia họp, thương thảo, đàm phám với CĐT trong quá trình lập HSMT

-Thương thảo, đàm phán với CĐT, NTC trong quá trình ký kết HĐ

-Thương thảo, đàm phán với NTP trong quá trình ký kết HĐ các gói thầu thi công

-Kiểm soát HĐ và các CP phát sinh VO trong quá trình thi công với CĐT, NTP

Yêu Cầu Công Việc

-Giới tính: Nam/Nữ. Độ tuổi: Không giới hạn

-Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành môi trường hoặc các ngành khác tương đương.

-Kinh nghiệm: Ít nhất 5 năm ở vị trí kiểm soát nội bộ/quản lý dự án (M&E) hoặc lĩnh vực môi trường, xử lý nước thải, đã làm qua các công việc như đã mô tả trên).

Ít nhất 5 năm

-Kỹ năng: giao tiếp, phối hợp, có tính bao quát

-Vi tính văn phòng và chuyên ngành

Quyền Lợi

-Lương theo năng lực (cạnh tranh)

-Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

-Thưởng trong các dịp Lễ, Tết, Thưởng cuối năm

-BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật Lao động.

-Khám sức khỏe định kỳ mỗi năm

-Chế độ du lịch thường niên và nhiều phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.