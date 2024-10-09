Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm soát công tác báo cáo thuế - Kiểm soát công tác kê khai, lập các báo cáo thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế - Kiểm soát việc thực hiện nộp tờ khai các loại thuế theo phân công - Kiểm soát việc rà soát phát hiện lỗi về thuế và thông báo/hướng dẫn điều chỉnh cho các bộ phận liên quan - Kiểm soát đối chiếu số liệu nộp thuế với cơ quan thuế - Kiểm soát thủ tục đăng ký mã số thuế cho các chi nhánh mới thành lập - Phê duyệt hạch toán nộp tiền thuế; chạy kết chuyển thuế toàn hàng - Tư vấn chính sách thuế Kiểm soát công tác hậu kiểm - Kiểm soát việc nhận bàn giao toàn bộ chứng từ của bộ phận Kế toán chi tiêu, đảm bảo đầy đủ số lượng chứng từ của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính hạch toán trong ngày theo phân công - Quản lý chứng từ KTCT và quản lý việc mượn, trả chứng từ khi các bên có nhu cầu - Kiểm soát và ký báo cáo liệt kê giao dịch với cân đối trên hệ thống; báo IT và cấp có thẩm quyền nếu có chênh lệch - Kiểm soát việc theo dõi và giám sát tình hình khắc phục lỗi của bộ phận Kế toán chi tiêu Hà Nội/ Hồ Chí Minh theo phân công - Kiểm soát và theo dõi việc lưu chứng từ và chuyển chứng từ về kho lưu trữ, đảm bảo chứng từ được lưu giữ an toàn và đầy đủ trong thời gian chưa bàn giao chứng từ về kho lưu trữ ngắn hạn hoặc dài hạn - Tham gia xây dựng các quy trình liên quan công tác hậu kiểm Đầu mối tập hợp cung cấp tài liệu, chứng từ phục vụ công tác thanh tra/kiểm tra nội bộ MSB và bên ngoài

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ:

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, tương đương TOEIC 450 điểm trở lên Tin học: Thành thạo tin học Văn phòng và các phần mềm kế toán.

2. Kinh nghiệm:

Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế ngân hàng

3. Kiến thức:

Kiến thức chung: Am hiểu lĩnh vực ngân hàng: Am hiểu quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng; Am hiểu quy trình, nghiệp vụ của ngân hàng Am hiểu lĩnh vực ngành nghề đang cung cấp: Am hiểu quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh ngân hàng, đặc biệt trong công tác tài chính, kế toán, ngân hàng, thuế, hậu kiểm chứng từ kế toán chi tiêu Kiến thức chuyên môn: Am hiểu sản phẩm, dịch vụ của Đơn vị: Am hiểu về các sản phẩm, dịch vụ của MSB Am hiểu quy trình, quy định: Am hiểu các quy trình chính sách nội bộ cũng như các quy định của Pháp luật Am hiểu các chuẩn mực kế toán.

4. Kỹ năng/Khả năng

Năng lực hành vi/Thái độ: Tinh thần trách nhiệm Liêm chính trong công việc Năng lực chung: Khả năng giao tiếp và truyền thông Khả năng tư duy logic Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến Năng lực quản lý/lãnh đạo: Khả năng lập kế hoạch và tổ chức Năng lực chuyên môn Khả năng phân tích và định lượng Khả năng giải quyết vấn đề

Tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) VNR500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn:

Mức lương cạnh tranh so với thị trường và tương xứng với năng lực, sẽ được thương lượng khi ứng viên vượt qua vòng Phỏng vấn. Chế độ thưởng incentive/KPI và hoa hồng hấp dẫn, chi trả theo tháng, thu nhập không giới hạn (đối với nhóm vị trí bán hàng và một số vị trí đặc thù). Thưởng hiệu suất cuối năm từ 2 đến 5 tháng lương trung bình của năm, tùy theo kết quả đánh giá xếp loại.

Chính sách phúc lợi toàn diện:

Bảo hiểm theo quy định pháp luật và bảo hiểm nhân thọ riêng cho cán bộ nhân viên MSB. Các chế độ phúc lợi đa dạng: giờ làm việc linh hoạt, nghỉ mát, nghỉ sinh nhật, nghỉ khai giảng năm học cho con,... Có chương trình vay với lãi suất ưu đãi cho CBNV.

Đào tạo và thăng tiến:

Chương trình Đào tạo chuyên sâu, bài bản theo hướng chuyển đổi (Re_skill, Up_skill, New_skill), được biên tập tùy theo từng nhóm vị trí công việc. Được hướng dẫn và kèm cặp tận tình bởi các lãnh đạo, quản lý trực tiếp và chuyên gia trong ngành. Chương trình phát triển quản lý dành cho các nhân viên có tiềm năng, giúp họ chuẩn bị sẵn sàng cho các vị trí quản lý và lãnh đạo trong tương lai. Ưu tiên tuyển dụng cấp quản lý từ nhân sự nội bộ, tạo cơ hội thăng tiến cho nhân viên.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và văn hóa doanh nghiệp năng động:

Thoải mái, thân thiện, đề cao tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ lẫn nhau. Năng động, sáng tạo, khuyến khích đổi mới và học hỏi liên tục. Tôn trọng sự khác biệt, đề cao tinh thần làm việc nhóm và hợp tác hiệu quả. Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí sôi nổi, tạo môi trường làm việc gắn kết và vui vẻ. Nhiều năm liên tiếp được HR Asia vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" và Anphabe vinh danh "Doanh nghiệp có nguồn Nhân lực hạnh phúc".

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) VNR500 TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin