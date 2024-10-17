Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT
- Hà Nội: Tầng 11, Tòa nhà Việt, Số 1 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 11 - 18 Triệu
Nghiên cứu, tìm hiểu (trao đổi với BA, PM, PO) yêu cầu phần mềm để xác định yêu cầu kiểm thử trong quá trình phát triển sản phẩm và dự án phần mềm.
Lập kế hoạch kiểm thử phần mềm (Test Plan)
Viết tài liệu kịch bản kiểm thử phần mềm (Test Case/Checklist)
Chuẩn bị dữ liệu kiểm thử
Thực hiện kiểm thử phần mềm trên Web, Mobile
Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả test, báo cáo kết quả test
Thực hiện báo cáo lỗi của phần mềm lên các công cụ quản lý lỗi (JIRA/Excel)
Thiết kế tài liệu hướng dẫn sử dụng của phần mềm, và hỗ trợ tổ chức đào tạo nghiệp vụ cho các bên liên quan trong dự án (Optional)
Tiếp nhận phản hồi, giải đáp thắc mắc, check lỗi từ khách hàng
Phối hợp với các bộ phận khác của công ty để đảm bảo chất lượng dự án (hoặc quá trình phát triển sản phẩm)
Với Mức Lương 11 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm ít nhất 06 tháng trong lĩnh vực kiểm thử web/app hoặc tham gia tối thiểu 1-2 dự án thực tế
Có hiểu biết về các giai đoạn kiểm thử (Uni Test, Integration Test, System test, Acceptance test....) và các kỹ thuật kiểm thử
Có khả năng phân tích và trao đổi về yêu cầu phần mềm
Có khả năng nghiên cứu, giao tiếp và phân tích yêu cầu công việc tốt
Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm
Khả năng hệ thống hóa và quản lý tài liệu
Chăm chỉ, chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo, tham gia triển khai vào nhiều dự án quan trọng trong mảng Tài chính Ngân hàng
Được ghi nhận công bằng và khách quan về đóng góp cá nhân
Có lộ trình phát triển nghề nghiệp
Review thu nhập định kỳ
Tổ chức nhiều hoạt động teambuilding
Kết thúc dự án (6 tháng - 1 năm) sẽ được tham gia nhiều các dự án khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT
