Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN TRI THỨC VIỆT NĂNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 06 Nguyễn Trung Trực, Phường 05, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Được đào tạo về kiến thức testing và tham gia vào các dự án kiểm thử phần mềm. Được đào tạo về kiến thức automation testing và tham gia vào dự án viết testscript Đảm bảo hoàn thành tốt công việc khác theo sự phân công của cấp trên. Thực hiện các báo cáo theo dõi kết quả của bộ phận theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức nền tảng về kiểm thử phần mềm. Có kiến thức căn bản về ngôn ngữ lập trình (C#) hoặc Java Có kiến thức về Automation test (NUnit framework, Selenium,...) là một lợi thế. Tư duy logic, sáng tạo, tinh thần ham học hỏi,...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN TRI THỨC VIỆT NĂNG Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp từ 3.000.000 – 5.000.000 /tháng và dấu mộc thực tập Cơ hội thành thành viên Chính Thức của VnResource sau kỳ thực tập Được đào tạo và hướng dẫn trực tiếp bởi Leader, cơ hội học hỏi phát triển bản thân qua các dự án thực tế Định hướng phát triển sự nghiệp rõ ràng, được tham gia vào các chương trình đào tạo của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN TRI THỨC VIỆT NĂNG

