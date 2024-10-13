Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN TRI THỨC VIỆT NĂNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN TRI THỨC VIỆT NĂNG
- Hồ Chí Minh: 06 Nguyễn Trung Trực, Phường 05, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Được đào tạo về kiến thức testing và tham gia vào các dự án kiểm thử phần mềm.
Được đào tạo về kiến thức automation testing và tham gia vào dự án viết testscript
Đảm bảo hoàn thành tốt công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Thực hiện các báo cáo theo dõi kết quả của bộ phận theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức nền tảng về kiểm thử phần mềm.
Có kiến thức căn bản về ngôn ngữ lập trình (C#) hoặc Java
Có kiến thức về Automation test (NUnit framework, Selenium,...) là một lợi thế.
Tư duy logic, sáng tạo, tinh thần ham học hỏi,...
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN TRI THỨC VIỆT NĂNG Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp từ 3.000.000 – 5.000.000 /tháng và dấu mộc thực tập
Cơ hội thành thành viên Chính Thức của VnResource sau kỳ thực tập
Được đào tạo và hướng dẫn trực tiếp bởi Leader, cơ hội học hỏi phát triển bản thân qua các dự án thực tế
Định hướng phát triển sự nghiệp rõ ràng, được tham gia vào các chương trình đào tạo của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN TRI THỨC VIỆT NĂNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
