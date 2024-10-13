Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN TRI THỨC VIỆT NĂNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN TRI THỨC VIỆT NĂNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Ngày đăng tuyển: 13/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN TRI THỨC VIỆT NĂNG

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 06 Nguyễn Trung Trực, Phường 05, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Được đào tạo về kiến thức testing và tham gia vào các dự án kiểm thử phần mềm. Được đào tạo về kiến thức automation testing và tham gia vào dự án viết testscript Đảm bảo hoàn thành tốt công việc khác theo sự phân công của cấp trên. Thực hiện các báo cáo theo dõi kết quả của bộ phận theo sự phân công của cấp trên.
Được đào tạo về kiến thức testing và tham gia vào các dự án kiểm thử phần mềm.
Được đào tạo về kiến thức automation testing và tham gia vào dự án viết testscript
Đảm bảo hoàn thành tốt công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Thực hiện các báo cáo theo dõi kết quả của bộ phận theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức nền tảng về kiểm thử phần mềm. Có kiến thức căn bản về ngôn ngữ lập trình (C#) hoặc Java Có kiến thức về Automation test (NUnit framework, Selenium,...) là một lợi thế. Tư duy logic, sáng tạo, tinh thần ham học hỏi,...
Có kiến thức nền tảng về kiểm thử phần mềm.
Có kiến thức căn bản về ngôn ngữ lập trình (C#) hoặc Java
Có kiến thức về Automation test (NUnit framework, Selenium,...) là một lợi thế.
Tư duy logic, sáng tạo, tinh thần ham học hỏi,...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN TRI THỨC VIỆT NĂNG Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp từ 3.000.000 – 5.000.000 /tháng và dấu mộc thực tập Cơ hội thành thành viên Chính Thức của VnResource sau kỳ thực tập Được đào tạo và hướng dẫn trực tiếp bởi Leader, cơ hội học hỏi phát triển bản thân qua các dự án thực tế Định hướng phát triển sự nghiệp rõ ràng, được tham gia vào các chương trình đào tạo của công ty
Phụ cấp từ 3.000.000 – 5.000.000 /tháng và dấu mộc thực tập
Cơ hội thành thành viên Chính Thức của VnResource sau kỳ thực tập
Được đào tạo và hướng dẫn trực tiếp bởi Leader, cơ hội học hỏi phát triển bản thân qua các dự án thực tế
Định hướng phát triển sự nghiệp rõ ràng, được tham gia vào các chương trình đào tạo của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN TRI THỨC VIỆT NĂNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 41/7 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

