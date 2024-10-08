Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TECHASIANS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 Triệu

Mức lương Đến 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6 Faster Building, số 12 ngách 1 ngõ 111, Đ. Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 2 Triệu

• Tham gia vào quá trình phát triển hệ thống, đọc và phân tích tài liệu yêu cầu

• Viết Test case/Checklist theo tài liệu yêu cầu và thực hiện test

• Tiếp nhận các công việc theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp hoặc đang theo học: Đại học chuyên ngành CNTT, Toán Tin, Viễn thông ... Có hiểu biết và yêu thích công việc kiểm thử Có kiến thức về hệ thống/phần mềm Có hiểu biết về Database và các câu lệnh truy vấn Có khả năng học hỏi, nắm bắt nhanh Chủ động trong công việc, có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHASIANS Thì Được Hưởng Những Gì

• Thời gian làm việc: 8h00 - 17h30 từ thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ trưa 1,5h) • Hỗ trợ 2M /tháng + vé gửi xe/ tháng. • Tham gia các buổi tiệc happy time, game show hàng tuần; teambuilding và các hoạt động đào tạo, rèn luyện kỹ năng hàng quý, năm.

Khi trở thành nhân viên chính thức tại công ty bạn sẽ nhận được quyền lợi như sau:

• Lương + Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng dự án (chia lợi nhuận trực tiếp tới từng member) • Thưởng vào các dịp Lễ_ tết, thưởng vượt cấp. • Nhân sự làm việc chính thức có 12 ngày nghỉ phép/ năm. Trong trường hợp nghỉ không hết phép sẽ thanh toán vào tiền lương. • Đánh giá năng lực và xét tăng lương 1 lần/năm. • Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo Luật lao động quy định. • Gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe PTI • Tiệc teabreak tối thiểu 1 lần/ tuần, nghỉ mát , du lịch hàng năm (1-2 lần trong và ngoài nước). • Chế độ sinh nhật , hiếu hỉ, thai sản vv... theo quy định pháp luật và hỗ trợ thêm từ Công ty • Hỗ trợ các trang thiết bị đảm bảo công việc cũng như đời sống nhân viên : Máy tính làm việc, tủ lạnh, lò vi sóng,vv.... • Các hoạt động phát triển thể lực và chuyên môn, kỹ năng: CLB Bóng đá, Workshop, Ngoại khóa,vv....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHASIANS

