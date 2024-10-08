Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TECHASIANS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 Triệu

Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TECHASIANS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TECHASIANS
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TECHASIANS

IT phần mềm

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHASIANS

Mức lương
Đến 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6 Faster Building, số 12 ngách 1 ngõ 111, Đ. Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 2 Triệu

• Tham gia vào quá trình phát triển hệ thống, đọc và phân tích tài liệu yêu cầu
• Viết Test case/Checklist theo tài liệu yêu cầu và thực hiện test
• Tiếp nhận các công việc theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp hoặc đang theo học: Đại học chuyên ngành CNTT, Toán Tin, Viễn thông ... Có hiểu biết và yêu thích công việc kiểm thử Có kiến thức về hệ thống/phần mềm Có hiểu biết về Database và các câu lệnh truy vấn Có khả năng học hỏi, nắm bắt nhanh Chủ động trong công việc, có khả năng làm việc dưới áp lực cao
Tốt nghiệp hoặc đang theo học: Đại học chuyên ngành CNTT, Toán Tin, Viễn thông ...
Có hiểu biết và yêu thích công việc kiểm thử
Có kiến thức về hệ thống/phần mềm
Có hiểu biết về Database và các câu lệnh truy vấn
Có khả năng học hỏi, nắm bắt nhanh
Chủ động trong công việc, có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHASIANS Thì Được Hưởng Những Gì

• Thời gian làm việc: 8h00 - 17h30 từ thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ trưa 1,5h) • Hỗ trợ 2M /tháng + vé gửi xe/ tháng. • Tham gia các buổi tiệc happy time, game show hàng tuần; teambuilding và các hoạt động đào tạo, rèn luyện kỹ năng hàng quý, năm.
Khi trở thành nhân viên chính thức tại công ty bạn sẽ nhận được quyền lợi như sau:
• Lương + Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng dự án (chia lợi nhuận trực tiếp tới từng member) • Thưởng vào các dịp Lễ_ tết, thưởng vượt cấp. • Nhân sự làm việc chính thức có 12 ngày nghỉ phép/ năm. Trong trường hợp nghỉ không hết phép sẽ thanh toán vào tiền lương. • Đánh giá năng lực và xét tăng lương 1 lần/năm. • Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo Luật lao động quy định. • Gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe PTI • Tiệc teabreak tối thiểu 1 lần/ tuần, nghỉ mát , du lịch hàng năm (1-2 lần trong và ngoài nước). • Chế độ sinh nhật , hiếu hỉ, thai sản vv... theo quy định pháp luật và hỗ trợ thêm từ Công ty • Hỗ trợ các trang thiết bị đảm bảo công việc cũng như đời sống nhân viên : Máy tính làm việc, tủ lạnh, lò vi sóng,vv.... • Các hoạt động phát triển thể lực và chuyên môn, kỹ năng: CLB Bóng đá, Workshop, Ngoại khóa,vv....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHASIANS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TECHASIANS

CÔNG TY CỔ PHẦN TECHASIANS

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3, Tòa 21T2 Hapulico Complex, số 01 đường Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-kiem-thu-phan-mem-thu-nhap-toi-2-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job206530
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 58 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thiết Kế Nội Thất thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty CP Xây dựng và Thương mại Đại Long Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO AN T&T VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO AN T&T VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ AN NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ AN NAM
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ PETROVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ PETROVINA
16 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển System Engineer Công ty TNHH Otani U.P. làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 25 Triệu Công ty TNHH Otani U.P.
18.5 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần đầu tư Minh Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 60 Triệu Công ty Cổ phần đầu tư Minh Hưng
50 - 60 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung Công ty TNHH Phú Nhung Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu Công ty TNHH Phú Nhung Việt Nam
10 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN ANH LUXURY LIVING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN ANH LUXURY LIVING
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH ATI Việt Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu Công Ty TNHH ATI Việt Trung
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quan hệ khách hàng thu nhập 7 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN Ý PHARMA
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo NLA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo NLA
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN EDUCI GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN EDUCI GROUP
10 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH 5677 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH 5677
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư điện lạnh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 10 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội Bellsystem24 VietNam
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Apec làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Apec
14 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH
15 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GMG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 100 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GMG
10 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Truyền Thông Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty TNHH Truyền Thông Thịnh Vượng
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản DK Land làm việc tại Bắc Giang thu nhập 4 - 50 Triệu Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản DK Land
4 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh BSS Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu BSS Group
4 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh FAMILY FOODS MARKET làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu FAMILY FOODS MARKET
Trên 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON làm việc tại Hải Phòng thu nhập 11 - 18 Triệu Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON
11 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & ĐÀO TẠO HQ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & ĐÀO TẠO HQ
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ SỐ CHUYÊN NGHIỆP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ SỐ CHUYÊN NGHIỆP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm