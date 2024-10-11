Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần phần mềm REVOTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Công ty cổ phần phần mềm REVOTECH
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/11/2024
Công ty cổ phần phần mềm REVOTECH

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty cổ phần phần mềm REVOTECH

Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 8, Toà nhà CTM, số 139 đường Cầu Giấy, Cầu Giấy, Hà nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 30 Triệu

Vai trò quản lý:
• Quản lý, lập kế hoạch, phân công, giám sát tiến độ và review, đánh giá chất lượng công việc của các thành viên
• Đào tạo, hỗ trợ, hướng dẫn các thành viên nhằm xây dựng đội ngũ team có đủ năng lực thực hiện công việc
• Phối hợp với các phòng ban/nhóm liên quan để thống nhất phạm vi, yêu cầu và kế hoạch kiểm thử
• Đề xuất cải tiến quy trình kiểm thử; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng kiểm thử nếu có
• Đề xuất triển khai các KPIs để đánh giá chất lượng kiểm thử nếu có
Vai trò kiểm thử:
• Tham gia xây dựng và phát triển dự án với khách hàng, đối tác
• Nghiên cứu, phân tích rõ yêu cầu người dùng thông qua tài liệu của dự án hoặc tài liệu từ khách hàng.
• Xây dựng kế hoạch kiểm thử chi tiết; kịch bản kiểm thử và chuẩn bị dữ liệu kiểm thử;
• Kiểm thử sản phẩm, ghi nhận kết quả kiểm thử, theo dõi việc xử lý lỗi và báo cáo tiến độ kiểm thử
• Tham gia nghiệm thu sản phẩm, xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng và đào tạo người dùng cuối

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu ít nhất 6 năm kinh nghiệm về kiểm thử, trong đó ít nhất 2 năm kinh nghiệm TestLead (quản lý từ 7 nhân sự trở lên)
- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan đến CNTT
- Có khả năng phân tích, đọc hiểu yêu cầu, nắm bắt nghiệp vụ nhanh
- Nắm chắc quy trình test, chiến lược và kỹ thuật test phần mềm
- Có kinh nghiệm test Web, App, API, Functional, GUI;
- Sử dụng thành thạo các công cụ test và quản lý lỗi như Jira, Redmine
- Có kiến thức Database, thành thạo SQL cơ bản;
- Có kinh nghiệm về các test tools (Jmeter Apache, Selenium, ...), kiểm thử hiệu năng/ kiểm thử tự động/ kiểm thử an toàn thông tin.
- Có kinh nghiệm tham gia các dự án CNTT về chính phủ điện tử, quản trị doanh nghiệp, ... là một lợi thế.
- Có thể tham gia khảo sát, phân tích yêu cầu là một lợi thế;
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, quản lý nhóm;
- Biết sắp xếp công việc, chịu được áp lực trong công việc và sẵn sàng OT khi có dự án vào giai đoạn gấp rút.
- Chủ động, Sáng tạo, Nhiệt tình, Trách nhiệm trong công việc.
- Có khả năng nghiên cứu, tìm hiểu tốt
- Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh tốt, giao tiếp cơ bản

Tại Công ty cổ phần phần mềm REVOTECH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập cạnh tranh, tương xứng với vị trí và đóng góp của bạn
- Một năm xét tăng lương 2 lần
- Thưởng dự án, thưởng các ngày lễ, tết, lương tháng thứ 13
- Có năng lực sẽ được ưu tiên đánh giá kịp thời.
- Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, ...
- Được nghỉ phép 12 ngày phép/ năm mà lương vẫn được nhận bình thường
- Cơ hội onsite và làm việc với các khách hàng lớn, công nghệ tiên tiến, phát triển bản thân.
- Cơ hội làm việc nhóm với nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực CNTT.
- Tham gia các hoạt động của công ty: Liên hoan, sinh nhật, đi du xuân, du lịch hè, team building và các hoạt động khác
- Được hỗ trợ cấp phát chăn gối ngủ, cốc uống nước cá nhân. Chỗ ngủ trưa thoải mái.
- Có bánh, trà, café, thức ăn nhanh phục vụ hàng ngày.
- Môi trường làm việc cởi mở, dân chủ; đề cao các đề xuất, sáng kiến cải tiến để Công ty ngày càng phát triển
- Và rất nhiều quyền lợi hấp dẫn khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phần mềm REVOTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần phần mềm REVOTECH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa CTM Cpmplex, số 139 đường Cầu giấy, Quan Hoa, Cầu giấy, Hà Nội

