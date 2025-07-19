Tuyển Kiểm toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN OCBS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN OCBS
Ngày đăng tuyển: 19/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/08/2025
Kiểm toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN OCBS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 2, 194 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kiểm toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng, chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch hành động của phòng.
Xây dựng ngân sách, phân bổ nguồn lực và giám sát hiệu quả hoạt động.
Quản lý, phân công và đánh giá hiệu quả nhân sự.
Đảm bảo thực hiện kế hoạch đào tạo.
Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhân viên.
Xây dựng, giám sát và cải tiến quy trình nghiệp vụ của phòng.
Cập nhật các văn bản, quy định liên quan.
Thiết lập, triển khai và quản lý khung kiểm toán nội bộ.
Đánh giá hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, đề xuất cải thiện.
Xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm.
Xây dựng kế hoạch kiểm toán năm dựa trên rủi ro.
Tổ chức và giám sát thực hiện kiểm toán chi tiết theo kế hoạch.
Xây dựng khuyến nghị kiểm toán và theo dõi việc thực hiện.
Soát xét biên bản và báo cáo kiểm toán.
Kiểm soát chất lượng quy trình kiểm toán.
Tham mưu, tư vấn cho Hội đồng Thành viên về tính hợp lệ của hồ sơ.
Giám sát việc khắc phục các vấn đề đã được kiểm toán.
Đầu mối làm việc với các cơ quan thanh tra, kiểm toán độc lập.
Đóng góp ý kiến về việc cập nhật các văn bản, quy định.
Xây dựng và triển khai hoạt động kiểm toán nội bộ.
Kết quả các hoạt động kiểm toán.
Các yếu kém, tồn tại và sai phạm của hệ thống kiểm soát nội bộ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN OCBS Thì Được Hưởng Những Gì

Văn phòng Hạng A+, không gian văn minh
Bảo hiểm sức khỏe cá nhân, Khám sức khỏe định kỳ
Dịch vụ chăm sóc đời sống nhân viên toàn diện
Thưởng hoàn thành công việc, Lễ và các khoản phúc lợi khác
Các hoạt động khác: Teambuilding, sự kiện nội bộ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, 59 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

