Tuyển Kiểm toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN OCBS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Xây dựng, chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch hành động của phòng.

Xây dựng ngân sách, phân bổ nguồn lực và giám sát hiệu quả hoạt động.

Quản lý, phân công và đánh giá hiệu quả nhân sự.

Đảm bảo thực hiện kế hoạch đào tạo.

Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhân viên.

Xây dựng, giám sát và cải tiến quy trình nghiệp vụ của phòng.

Cập nhật các văn bản, quy định liên quan.

Thiết lập, triển khai và quản lý khung kiểm toán nội bộ.

Đánh giá hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, đề xuất cải thiện.

Xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm.

Xây dựng kế hoạch kiểm toán năm dựa trên rủi ro.

Tổ chức và giám sát thực hiện kiểm toán chi tiết theo kế hoạch.

Xây dựng khuyến nghị kiểm toán và theo dõi việc thực hiện.

Soát xét biên bản và báo cáo kiểm toán.

Kiểm soát chất lượng quy trình kiểm toán.

Tham mưu, tư vấn cho Hội đồng Thành viên về tính hợp lệ của hồ sơ.

Giám sát việc khắc phục các vấn đề đã được kiểm toán.

Đầu mối làm việc với các cơ quan thanh tra, kiểm toán độc lập.

Đóng góp ý kiến về việc cập nhật các văn bản, quy định.

Xây dựng và triển khai hoạt động kiểm toán nội bộ.

Kết quả các hoạt động kiểm toán.

Các yếu kém, tồn tại và sai phạm của hệ thống kiểm soát nội bộ.