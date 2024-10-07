Tuyển Kiểm Toán thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh
- Hồ Chí Minh: Phòng 408, Cao ốc Văn phòng Hoàng Anh Saforme, Số 7/1 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Quận 10
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
- Thực hiện các công việc kiểm toán do Trưởng nhóm Kiểm toán, Ban Giám đốc phân công
- Phối hợp với đồng nghiệp để thực hiện quá trình kiểm toán từ lập kế hoạch, thực hiện đến tổng hợp, lập các báo cáo kiểm toán.
- Hỗ trợ tư vấn khách hàng về các vấn đề có liên quan đến chính sách kế toán, tài chính, thuế và các văn bản pháp lý có liên quan.
- Hỗ trợ trưởng nhóm trong thiết kế, tổ chức và kiểm tra hệ thống kế toán, kiểm soát nội bộ, đánh giá và xử lý các thông tin tài chính.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ứng viên có 2 - 3 năm kinh nghiệm làm việc tại các Công ty Kiểm toán;
- Có khả năng lập và phân tích báo cáo tài chính;
- Trình độ vi tính văn phòng thành thạo;
- Có kỹ năng giao tiếp tốt; tôn trọng nghề nghiệp, lãnh đạo và đồng nghiệp;
- Có sức khỏe tốt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm;
- Cẩn trọng, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc, sẵn sàng đi công tác xa;
- Có khả năng chịu được cường độ làm việc cao, có mong muốn làm việc lâu dài và ổn định;
Tại Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
- Du lịch hàng năm....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI