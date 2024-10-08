Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VINA PACIFIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 199/16 Đường 3/2 Phường 11, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Giám định hiện trường tổn thất về hàng hóa; Thu thập các hồ sơ về hàng tồn kho và giá thành; Tính toán giá trị hàng hóa bị tổn thất; Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam độ tuổi từ 26 – 30 và có ít nhất từ 3 năm kinh nghiệm làm việc kế toán/kiểm toán trở lên Giao tiếp tự tin. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học ngành kế toán/ kiểm toán: các trường đại học: Kinh tế, Tài chính, Đại học Thương Mại.... Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán hàng tồn kho và giá thành. Đi công tác ngắn ngày theo yêu cầu công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VINA PACIFIC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thử việc (9 -11 triệu), Lương chính thức có thể thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm Lương: Lương + thưởng + phụ cấp Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hoà đồng, độc lập Được hưởng các chế độ, nghỉ lễ, nghỉ Tết, bảo hiểm xã hội... theo quy định của Nhà nước Được hưởng các chế độ chính sách và quyền lợi khác theo quy định chung của công ty Công việc ổn định, lâu dài. Nghỉ thứ 7 - Chủ nhật và các ngàу lễ theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VINA PACIFIC

