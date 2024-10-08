Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VINA PACIFIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VINA PACIFIC
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 199/16 Đường 3/2 Phường 11, Quận 10
Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận
Giám định hiện trường tổn thất về hàng hóa;
Thu thập các hồ sơ về hàng tồn kho và giá thành;
Tính toán giá trị hàng hóa bị tổn thất;
Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam độ tuổi từ 26 – 30 và có ít nhất từ 3 năm kinh nghiệm làm việc kế toán/kiểm toán trở lên Giao tiếp tự tin. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học ngành kế toán/ kiểm toán: các trường đại học: Kinh tế, Tài chính, Đại học Thương Mại.... Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán hàng tồn kho và giá thành. Đi công tác ngắn ngày theo yêu cầu công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VINA PACIFIC Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thử việc (9 -11 triệu), Lương chính thức có thể thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm Lương: Lương + thưởng + phụ cấp Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hoà đồng, độc lập Được hưởng các chế độ, nghỉ lễ, nghỉ Tết, bảo hiểm xã hội... theo quy định của Nhà nước Được hưởng các chế độ chính sách và quyền lợi khác theo quy định chung của công ty Công việc ổn định, lâu dài. Nghỉ thứ 7 - Chủ nhật và các ngàу lễ theo quy định của nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VINA PACIFIC
