Tuyển Kiến Trúc Sư Thiết Kế Nội Thất thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Thủy Lợi 4, số 205A Nguyễn Xí, P.26, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thiết kế, Lên ý tưởng mặt bằng công năng, Phối cảnh 3D nội thất; Tư vấn khách hàng, tiếp nhận thông tin, phân tích các yêu cầu thiết kế từ khách hàng để tư vấn và định hướng thiết kế cho khách hàng; Triển khai và phối hợp với kỹ sư hiện trường để triển khai bản vẽ thi công; Phối hợp với trưởng nhóm thiết kế và các bộ môn kết cấu, điện nước để hoàn thiện hồ sơ thi công; Các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kinh nghiệm 02 năm trở lên. Vẽ thành thạo kiến trúc bằng 3Dmax, AutoCAD, Photoshop... Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật bản vẽ kiến trúc, nội thất, chủng loại vật liệu Ưu tiên làm tốt concept Chịu được áp lực trong công việc Có tính sáng tạo, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao Khả năng làm việc độc lập và đội nhóm.

Tại Công ty cổ phần Raimu Home Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 12-15tr +% hh (thỏa thuận khi phỏng vấn) Cơ hội đào tạo và học tiếng Nhật miễn phí lên đến N2 Đầy đủ mọi chế độ bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Raimu Home

