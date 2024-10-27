Tuyển Kiến Trúc Sư Thiết Kế Nội Thất thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần Raimu Home
- Hà Nội: Tòa nhà Thủy Lợi 4, số 205A Nguyễn Xí, P.26, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Thiết kế, Lên ý tưởng mặt bằng công năng, Phối cảnh 3D nội thất;
Tư vấn khách hàng, tiếp nhận thông tin, phân tích các yêu cầu thiết kế từ khách hàng để tư vấn và định hướng thiết kế cho khách hàng;
Triển khai và phối hợp với kỹ sư hiện trường để triển khai bản vẽ thi công;
Phối hợp với trưởng nhóm thiết kế và các bộ môn kết cấu, điện nước để hoàn thiện hồ sơ thi công;
Các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu kinh nghiệm 02 năm trở lên.
Vẽ thành thạo kiến trúc bằng 3Dmax, AutoCAD, Photoshop...
Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật bản vẽ kiến trúc, nội thất, chủng loại vật liệu
Ưu tiên làm tốt concept
Chịu được áp lực trong công việc
Có tính sáng tạo, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao
Khả năng làm việc độc lập và đội nhóm.
Tại Công ty cổ phần Raimu Home Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng từ 12-15tr +% hh (thỏa thuận khi phỏng vấn)
Cơ hội đào tạo và học tiếng Nhật miễn phí lên đến N2
Đầy đủ mọi chế độ bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật
Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Raimu Home
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
