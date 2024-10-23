Tuyển Xây dựng Công ty cổ phần nội thất AV Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK TT6 - M6B KĐT Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

- Khảo sát, gặp gỡ KH, đo đạc hiện trạng.

- Lên phương án layout 2D công năng, triển khai 3D.

- Triển khai hồ sơ kỹ thuật thi công, tư vấn vật liệu, giám sát tác quyền.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 25-30 tuổi

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: 3D Max, Autocad, Sketchup, Photoshop...

- Nhanh nhẹn, sáng tạo trong công việc.

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế nội thất (ưu tiên những hồ sơ kinh nghiệm trên 1 năm)

- Ưu tiên những hồ sơ kinh nghiệm trên 1 năm, tốt nghiệp chuyên ngành kiến trúc, xây dựng

Gửi kèm CV, sản phẩm 3D 2D và công trình thực tế ( nếu có)

Tại Công ty cổ phần nội thất AV Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Bao gồm lương cơ bản + % sản lượng + Thưởng. (Thu nhập từ 12-25tr)

- Môi trường làm việc năng động, linh động, sáng tạo

- Doanh thu từ công trình phụ trách trực tiếp.

- Thưởng tháng lương 13, thưởng lễ tết

- Hưởng các chế độ ngày nghỉ phép, nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước.

- Tham gia teambuilding - nghỉ hè cùng công ty.

- Môi trường làm việc cởi mở, thân thiện, sáng tạo và được bồi huấn, học tập để có chuyên môn sâu về lĩnh vực thiết kế thi công nội thất.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần nội thất AV Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin