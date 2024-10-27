Tuyển Kiến Trúc Sư Thiết Kế Nội Thất thu nhập 12 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 12 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CT3 - 1 KĐT Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 30 Triệu

Khảo sát, đo đạc hiện trạng công trình thực hiện Gặp gỡ, tư vấn, lên phương án thiết kế cho khách hàng Lên ý tưởng thiết kế, concept công trình dựa trên miêu tả sơ bộ của khách hàng Thiết kế 2D/3D các công trình kiến trúc dân dụng và công nghiệp, Triển khai bản vẽ kỹ thuật. Làm việc nhóm, làm việc với các bộ môn liên kết, đối tác,... Quản lý và theo dõi tiến độ dự án, đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kiến trúc, Thiết kế nội thất hoặc các ngành nghề liên quan. Có kiến thức về các phần mềm thiết kế nội thất như: Autocad, 3Ds Max, Sketchup, Vray, Photoshop, ... Nắm vững các nguyên tắc thiết kế, bố cục, màu sắc, ánh sáng, vật liệu trong thiết kế nội thất. Có khả năng tư duy sáng tạo, thẩm mỹ tốt, nắm bắt nhanh xu hướng thiết kế. Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết trình, trình bày ý tưởng hiệu quả. Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CTY CP XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO FOCUSHOME Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 12.000.000 - 30.000.000VNĐ+% DS Dự Án (Thỏa thuận theo năng lực) Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp. Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY CP XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO FOCUSHOME

