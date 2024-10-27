Tuyển Kiến Trúc Sư Thiết Kế Nội Thất thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, số 8 đường 2.5 KĐT Gamuda - Trần Phú - Hoàng Mai – Hà Nội., Hoàng Mai

Tham gia vào quá trình thiết kế nội thất cho các dự án nhà ở, văn phòng, showroom, ...

Phối hợp với kiến trúc sư trưởng để lên ý tưởng thiết kế, lựa chọn phong cách, màu sắc, vật liệu phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

Phối hợp đo đạc, khảo sát, thiết kế, tư vấn khách hàng.

Sử dụng các phần mềm chuyên dụng như Photoshop, Autocad, Sketchup, 3dmax để tạo bản vẽ thiết kế 2D, 3D, phối cảnh, render hình ảnh.

Thực hiện các bản vẽ kỹ thuật chi tiết, bản vẽ thi công, bản vẽ phối cảnh, bản vẽ 3D.

Chuẩn bị hồ sơ thiết kế, thuyết minh, bản vẽ kỹ thuật để trình bày với khách hàng.

Theo dõi, giám sát quá trình thi công, đảm bảo công trình được thực hiện đúng theo bản vẽ thiết kế.

Cập nhật kiến thức, xu hướng thiết kế nội thất mới.

Yêu cầu CV gửi kèm dự án đã tiêu biểu đã thiết kế.

Tốt nghiệp chuyên ngành Kiến trúc, Thiết kế nội thất hoặc các ngành nghề liên quan.

Có kiến thức cơ bản về kiến trúc, thiết kế nội thất, vật liệu xây dựng.

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: Photoshop, Autocad, Sketchup, 3dmax, Corona.

Có khả năng tư duy sáng tạo, thẩm mỹ tốt, nắm bắt nhanh xu hướng thiết kế.

Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm, chủ động, nhiệt tình trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT ĐỖ GIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 15-20+tr/tháng, đóng bảo hiểm, thưởng...( % HĐTK và HĐTC)

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo.

Được đào tạo, nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn.

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT ĐỖ GIA

