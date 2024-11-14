Tuyển Kiến Trúc Sư thu nhập 25 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Becamex ITC - Số 43 BCD Ngô Quyền, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Concept kiến trúc, diễn họa 3D

- Triển khai/kiểm soát bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công.

- Lên ý tưởng và thiết kế nội ngoại thất các công trình kiến trúc dân dụng.

- Đại diện cho chủ đầu tư làm việc với các bên liên kết, đối tác, nhà thầu của dự án

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chuyên viên thiết kế kiến trúc, quy hoạch yêu cầu từ 2 đến 5 năm kinh nghiệm. Thể hiện phương án kiến trúc khá trở lên

- Có kinh nghiệm thiết kế các loại công trình kiến trúc dân dụng: biệt thự, nhà cao tầng, shophouse...

- Giới tính: Nam/Nữ

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiến trúc, xây dựng

- Thành thạo các phần mềm thiết kế: Autocad, 3Dmax, Sketchup, Photoshop.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 25-30 tr/tháng

- Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến hết thứ 7 (8h – 18h)

- Địa điểm làm việc: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hà Nội - Tòa nhà Becamex ITC 43 BCD Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Hỗ trợ ăn trưa, điện thoại

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

- Du lịch

- Lương thưởng cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.