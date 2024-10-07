Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Viettel Construction số 219 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Viettel Construction tìm kiếm 1 nhân sự GSM Có kinh nghiệm làm sale/kinh doanh B2B cho phòng dự án và có kỹ năng excel tốt để phân tích dữ liệu kinh doanh & khách hàng. Cụ thể như sau:

Điều hành, hỗ trợ và kiểm soát tại Tổng Công ty đối với các chi nhánh trên toàn quốc triển khai các dự án kinh doanh B2B các mảng ME, HVAC, Năng lượng mặt trời, Phòng cháy chữa cháy, Cấp thoát nước , ICT, điện tử, .... Phụ trách trực tiếp kinh doanh với một số dự án lớn của Tổng Công ty Nắm bắt xu hướng thị trường và đối thủ lĩnh vực xây dựng, đề xuất chính sách kinh doanh giúp gia tăng hiệu quả. Xử lý, phân tích dữ liệu kinh doanh và đề xuất chính sách kinh doanh đảm bảo hiệu quả Đo lường, báo cáo hiệu quả định kỳ và triển khai các công việc do Ban lãnh đạo phân công trực tiếp Kỹ năng đào tạo phát triển đội ngũ kinh doanh dự án

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 24 - 32 tuổi Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Kỹ thuật, Điện tử Điện lạnh, Tài chính, Kế toán...... Có từ 2 năm kinh nghiệm làm về mảng HVAC, ME, Năng lượng mặt trời, điện nhẹ, ... Có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.

Tại Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel VNR500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : 18,000,000 - 23,000,000 VND/tháng + Phụ cấp 930.000 đồng/tháng Tháng lương 13 + 14 Phúc lợi Tập đoàn: 48tr/năm bao gồm thưởng các ngày lễ tết của Việt Nam 15 ngày nghỉ phép/năm Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, kỷ luật tại Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam. Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc; được tham gia đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn. Tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Pháp luật và Tổng Công ty. Được hưởng chế độ nghỉ mát, nghỉ phép hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel VNR500 TOP CÔNG TY

