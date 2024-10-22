Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN RTC TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1, Khu P, Tòa nhà Hateco Apollo, đường Xuân Phương, phường Phương Canh, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

1. Phân tích điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ cạnh tranh; tình hình thị trường và nhu cầu của khách hàng trong lĩnh vực kinh doanh (Thiết bị vật tư Tự động hoá đặc biệt lĩnh vực Machine Vision, Giải pháp nhà kho thông minh, Robot tự hành AGV, Máy tự động, Giải pháp Tự động hoá,..) của Công ty;

2. Đảm bảo mục tiêu doanh số của bản thân: chăm sóc khách hàng cũ, mở rộng khách hàng mới, xây dựng kế hoạch bán hàng, triển khai, theo dõi, đánh giá kết quả kinh doanh của team;

3. Phối hợp Marketing, Kỹ thuật và các bộ phận liên quan khác triển khai các dự án team quản lý;

4. Báo cáo, tham mưu, đề xuất lên cấp trên các vấn đề thuộc phạm vi quản lý;

5. Các công việc khác theo sự phân công, điều động của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ, từ 25 – 35 tuổi; - Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên nghành Điện, Điện tử, Tự động hóa hoặc các ngành Kinh doanh,..... có kinh nghiệm từ 02 năm ở vị trí kỹ sư bán hàng, kinh nghiệm bán hàng cho các nhà máy sản xuất; - Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp & đọc hiểu tài liệu; - Tin học, internet: Tin học văn phòng; - Nhanh nhẹn, giải quyết các tình huống tốt, có khả năng làm việc độc lập, nhóm tốt; - Có khả năng tổ chức sắp xếp, có thái độ tích cực trong công việc; - Ứng viên đã có kinh nghiệm bán hàng cho các công ty của Nhật Bản, Hàn Quốc là một lợi thế;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RTC TECHNOLOGY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tiếp quản & thưởng DS từ data khách hàng cũ;

- Được trao cơ hội, thử thách và vinh danh, ghi nhận xứng đáng cơ hội thăng tiến rõ ràng (vị trí Quản lý/ Trưởng nhóm Kinh doanh);

Chế độ đãi ngộ:

- Thu nhập TRÊN 25.000.000đ++/tháng. Performance review 2 lần/năm và đột xuất;

- Thưởng sinh nhật, lễ, tết, quý, tháng lương 13,...;

- Công tác: xe Công ty đưa đón,..;

- Chế độ phép linh hoạt 1 ngày/tháng áp dụng từ khi thử việc.

Chế độ sức khỏe cho nhân viên:

- Chế độ BHXH theo cấp bậc và thâm niên công tác;

- Tài trợ 100% thẻ BHSK Bảo Việt cho NLĐ và con đầu tiên, 70% cho con thứ 2,... khám tại tất cả các BV Công và Quốc tế;

- Khám sức khỏe định kỳ 01 lần/năm tại Bệnh viện dịch vụ 5 sao.

Tiện ích văn phòng:

- Không gian làm việc đầy đủ tiện nghi (văn phòng làm việc xanh, tủ lạnh, lò vi sóng..; siêu thị, nhà hàng, bể bơi, gym, bi-a, hair salon, trường mầm non ngay bên cạnh)

- Cơm văn phòng tự chọn.

Đào tạo:

- Đào tạo nội bộ, đào tạo ngoài kiến thức chuyên môn, kỹ năng... phục vụ công việc.

Các hoạt động sôi nổi:

- Du xuân, du lịch hè, family day 3 lần/năm;

- Cấp quỹ Entertainment 100k/người/tháng theo team/phòng ban;

- Tổ chức sinh nhật cho CBNV định kỳ 01 lần/tháng;

- Câu lạc bộ, giải bóng đá, bóng bàn, cầu lông, bi-a, esport,...

Thời gian làm việc: Từ T2 - hết thứ 6, thứ 7 làm việc/ nghỉ cách tuần.

