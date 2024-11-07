Tuyển Hành chính Công ty TNHH Thực phẩm Thương mại Đại Phát làm việc tại Bình Dương thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 32 đường số 6 KCN Sóng Thần 2, Dĩ An

Mô Tả Công Việc Hành chính

Chủ yếu làm việc cùng với giám đốc thị trường nước ngoài về

- Duy trì dịch vụ khách hàng hiện tại

- Dự án phát triển sản phẩm mới

- Dự án phát triển doanh nghiệp mới và triển lãm thị trường nước ngoài

- Quản lý sản phẩm

- Công việc hành chính văn phòng cơ bản

Yêu Cầu Công Việc

Có 3 năm kinh nghiệm làm việc, ưu tiên trong lĩnh vực bán hàng, RnD, Marketing-

Yêu cầu tiếng Anh, Giao tiếp tốt

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên.

Tại Công ty TNHH Thực phẩm Thương mại Đại Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia chế độ BHXH, BHYT đầy đủ

Tham gia bảo hiểm tai nạn 24/24 phúc lợi riêng của công ty dành cho cbcnv

Tham gia công đoàn, sinh nhật đầy đủ

Thưởng 2 lần/năm

Phụ cấp cơm trưa, cơm tăng ca đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thực phẩm Thương mại Đại Phát

