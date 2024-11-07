Tuyển Hành chính Công ty TNHH Thực phẩm Thương mại Đại Phát làm việc tại Bình Dương thu nhập 13 - 15 Triệu

Tuyển Hành chính Công ty TNHH Thực phẩm Thương mại Đại Phát làm việc tại Bình Dương thu nhập 13 - 15 Triệu

Công ty TNHH Thực phẩm Thương mại Đại Phát
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Công ty TNHH Thực phẩm Thương mại Đại Phát

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty TNHH Thực phẩm Thương mại Đại Phát

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số 32 đường số 6 KCN Sóng Thần 2, Dĩ An

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Chủ yếu làm việc cùng với giám đốc thị trường nước ngoài về
- Duy trì dịch vụ khách hàng hiện tại
- Dự án phát triển sản phẩm mới
- Dự án phát triển doanh nghiệp mới và triển lãm thị trường nước ngoài
- Quản lý sản phẩm
- Công việc hành chính văn phòng cơ bản

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 3 năm kinh nghiệm làm việc, ưu tiên trong lĩnh vực bán hàng, RnD, Marketing-
Yêu cầu tiếng Anh, Giao tiếp tốt
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên.

Tại Công ty TNHH Thực phẩm Thương mại Đại Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia chế độ BHXH, BHYT đầy đủ
Tham gia bảo hiểm tai nạn 24/24 phúc lợi riêng của công ty dành cho cbcnv
Tham gia công đoàn, sinh nhật đầy đủ
Thưởng 2 lần/năm
Phụ cấp cơm trưa, cơm tăng ca đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thực phẩm Thương mại Đại Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 32, Đường số 6, KCN Sóng Thần II,Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Bình Dương

