Tuyển Kinh Doanh thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KỸ THUẬT HUST VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KỸ THUẬT HUST VIỆT NAM

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KỸ THUẬT HUST VIỆT NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số I01

- L05, Khu A, Khu đô thị mới Dương Nội, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội (An Phú Shop Villa), Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sử dụng nhiều tiếng Anh, không yêu cầu phải đến làm việc tại văn phòng, không quản lý thời gian, chỉ cần báo cáo các hoạt động kinh doanh hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng đến quản lý trực tiếp Nghiên cứu và hiểu được đặc tính kỹ thuật, phạm vi ứng dụng các sản phẩm Keo dính công nghiệp, Thiết bị phun keo, Đèn UV sấy khô keo, ... của hãng DELO – Đức Chăm sóc những khách hàng truyền thống của công ty do BGĐ hay Trưởng phòng kinh doanh giới thiệu Đặt lịch hẹn với các khách hàng tiềm năng để cùng gặp với quản lý trực tiếp Tiếp nhận thông tin yêu cầu báo giá, nghiên cứu giải pháp, tư vấn và làm báo giá cho Khách hàng
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh các sản phẩm keo dính, đèn UV sấy keo, hệ thống phun keo Tốt nghiệp các chuyên ngành: Các chuyên ngành thuộc công nghệ Hóa học Độ tuổi: Không quá 40 tuổi. Tin học văn phòng thành thạo. Tiếng Anh: Đọc – Dịch – Nghe – Nói thành thạo
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KỸ THUẬT HUST VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng hàng tháng + thưởng theo doanh số bán hàng Chế độ lương, thưởng và các chế độ khác theo quy định của Công ty; Có cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng chuyên môn, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động; Có cơ hội tham gia các khóa học về chuyên môn; Đào tạo tại nước ngoài; Tiếp xúc và làm việc trực tiếp với các Chuyên gia nước ngoài; Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao động và BH Nhân thọ theo quy định của Công ty; Du lịch hè hàng năm; Các chế độ phúc lợi khác của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KỸ THUẬT HUST VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KỸ THUẬT HUST VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KỸ THUẬT HUST VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3+4, Căn Z2-20 TTTM LePARC, Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

