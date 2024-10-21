Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Yamaguchi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Yamaguchi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Yamaguchi Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Yamaguchi Việt Nam

Kinh doanh/Bán hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Yamaguchi Việt Nam

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 8, Tòa Sacombank Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm, mở rộng mạng lưới khách hàng các sản phẩm : dầu công nghiệp, thiết bị đo lường công nghiệp, thiết bị phụ trợ ngành công nghiệp,hệ thống rửa xe,... Có từ 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị phụ trợ ngành công nghiệp và phát triển thị trường sản phẩm. Tư vấn, giới thiệu cho khách hàng về các sản phẩm của công ty. Hỗ trợ khách hàng trong quá trình lắp đặt, vận hành. Thực hiện các báo cáo hàng ngày/theo định kỳ gửi Trưởng bộ phận và Ban giám đốc. Thực hiện các yêu cầu khác của Trưởng bộ phận.
Tìm kiếm, mở rộng mạng lưới khách hàng các sản phẩm : dầu công nghiệp, thiết bị đo lường công nghiệp, thiết bị phụ trợ ngành công nghiệp,hệ thống rửa xe,...
Có từ 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị phụ trợ ngành công nghiệp và phát triển thị trường sản phẩm.
Tư vấn, giới thiệu cho khách hàng về các sản phẩm của công ty.
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình lắp đặt, vận hành.
Thực hiện các báo cáo hàng ngày/theo định kỳ gửi Trưởng bộ phận và Ban giám đốc.
Thực hiện các yêu cầu khác của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành nghề: Kỹ thuật, Cơ khí, Tự động hóa,... Có từ 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị phụ trợ ngành công nghiệp và phát triển thị. trường sản phẩm. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về máy đo 3D CMM, 2D VMM Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao, tinh thần làm việc nhóm. Khả năng xử lý tình huống tốt Ưu tiên có ngoại ngữ: Tiếng Anh/Tiếng Trung/tiếng Nhật. Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel,.. Sẵn sàng đi công tác.
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành nghề: Kỹ thuật, Cơ khí, Tự động hóa,...
Có từ 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị phụ trợ ngành công nghiệp và phát triển thị. trường sản phẩm.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về máy đo 3D CMM, 2D VMM
Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao, tinh thần làm việc nhóm.
Khả năng xử lý tình huống tốt
Ưu tiên có ngoại ngữ: Tiếng Anh/Tiếng Trung/tiếng Nhật.
Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel,..
Sẵn sàng đi công tác.

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Yamaguchi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10-20 triệu/tháng + Hoa hồng Được hưởng đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép theo quy định nhà nước. Hỗ trợ laptop/thiết bị làm việc. Trang bị đầy đủ hỗ trợ công tác: chi phí công tác, thẻ taxi, tài khoản grab,sim điện thoại Được đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn. Có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân. Thưởng các dịp lễ, tết, ngày thành lập công ty, tham quan nghỉ mát hàng năm.
Thu nhập từ 10-20 triệu/tháng + Hoa hồng
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép theo quy định nhà nước.
Hỗ trợ laptop/thiết bị làm việc.
Trang bị đầy đủ hỗ trợ công tác: chi phí công tác, thẻ taxi, tài khoản grab,sim điện thoại
Được đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn.
Có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân.
Thưởng các dịp lễ, tết, ngày thành lập công ty, tham quan nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Yamaguchi Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Yamaguchi Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Yamaguchi Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, Tòa Sacombank Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-kinh-doanh-thu-nhap-10-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job215953
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Hải Dương Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN Ô TÔ PROAUTO
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN Ô TÔ PROAUTO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN Ô TÔ PROAUTO
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIỀN TRÚC
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIỀN TRÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THIỀN TRÚC
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp MKT
Tuyển Lập trình viên NodeJS Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp MKT
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Quản lý Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HOME PLUS làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HOME PLUS
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Data Analyst Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH TIẾN ĐẠI PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 200 Triệu CÔNG TY TNHH TIẾN ĐẠI PHÁT
15 - 200 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH COTG FOOD TECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH COTG FOOD TECH VIỆT NAM
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu Bellsystem24 VietNam
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CP Sáng Tạo Nguồn Năng Lượng Mới CSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu Công Ty CP Sáng Tạo Nguồn Năng Lượng Mới CSC
7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH GIA LINH NGUYỄN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH GIA LINH NGUYỄN
9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Manpower Việt Nam - Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Manpower Việt Nam - Hồ Chí Minh
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN CÔNG NGHỆ MỚI ATP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN CÔNG NGHỆ MỚI ATP
15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH PTE MAGIC HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu CÔNG TY TNHH PTE MAGIC HÀ NỘI
Trên 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam
6 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PSD GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PSD GROUP
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN HÀ ST làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN HÀ ST
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu Công ty TNHH MTV Alifaco
Trên 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 6 Triệu Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng
2 - 5.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CP Sáng Tạo Nguồn Năng Lượng Mới CSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu Công Ty CP Sáng Tạo Nguồn Năng Lượng Mới CSC
7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Chế Biến Lâm Sản Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Chế Biến Lâm Sản Thăng Long
14 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Khách Sạn Quốc Tế Bảo Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Khách Sạn Quốc Tế Bảo Sơn
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Nihon Denkei Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 40 Triệu Công ty TNHH Nihon Denkei Việt Nam
16 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Mediastep Software VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty TNHH Mediastep Software VN
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Thang máy Fujialpha làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Thang máy Fujialpha
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Điều dưỡng Nha Khoa Trang Dung làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Nha Khoa Trang Dung
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH JAPAN GREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH JAPAN GREEN VIỆT NAM
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Cổ Phần dược phẩm Sakura làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu Cổ Phần dược phẩm Sakura
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm