Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Yamaguchi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 8, Tòa Sacombank Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng

Tìm kiếm, mở rộng mạng lưới khách hàng các sản phẩm : dầu công nghiệp, thiết bị đo lường công nghiệp, thiết bị phụ trợ ngành công nghiệp,hệ thống rửa xe,... Có từ 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị phụ trợ ngành công nghiệp và phát triển thị trường sản phẩm. Tư vấn, giới thiệu cho khách hàng về các sản phẩm của công ty. Hỗ trợ khách hàng trong quá trình lắp đặt, vận hành. Thực hiện các báo cáo hàng ngày/theo định kỳ gửi Trưởng bộ phận và Ban giám đốc. Thực hiện các yêu cầu khác của Trưởng bộ phận.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành nghề: Kỹ thuật, Cơ khí, Tự động hóa,... Có từ 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị phụ trợ ngành công nghiệp và phát triển thị. trường sản phẩm. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về máy đo 3D CMM, 2D VMM Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao, tinh thần làm việc nhóm. Khả năng xử lý tình huống tốt Ưu tiên có ngoại ngữ: Tiếng Anh/Tiếng Trung/tiếng Nhật. Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel,.. Sẵn sàng đi công tác.

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập từ 10-20 triệu/tháng + Hoa hồng Được hưởng đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép theo quy định nhà nước. Hỗ trợ laptop/thiết bị làm việc. Trang bị đầy đủ hỗ trợ công tác: chi phí công tác, thẻ taxi, tài khoản grab,sim điện thoại Được đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn. Có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân. Thưởng các dịp lễ, tết, ngày thành lập công ty, tham quan nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển

