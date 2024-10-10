Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN WINBIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: K7TT1 - SH19, Khu đô thị Starlake, Phường Xuân La, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Giám sát, theo dõi quá trình, tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh và hỗ trợ nhân viên kinh doanh giải quyết những vấn đề phát sinh kịp thời. Triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch, chiến lược kinh doanh của công ty cho nhân viên kinh doanh, chịu trách nhiệm hoàn thành các tiêu chí về doanh số. Xây dựng mối quan hệ tốt và chăm sóc tốt khách hàng trong khu vực được quản lý. Tham mưu, đề xuất cho Ban Giám đốc các giải pháp và triển vọng kinh doanh giúp cho kế hoạch bán hàng được thành công nhằm tăng doanh số và tăng độ phủ. Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh để điều chỉnh chiến lược bán hàng phù hợp. Thực hiện báo cáo doanh số, tình hình kinh doanh, thông tin thị trường hàng tuần, quý. Chi tiết công việc sẽ được trao đổi tại buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh hoặc các ngành khác như: kinh tế, hóa học, công nghệ sinh học, y tế dự phòng, kỹ thuật y sinh,... hệ Đại học trở lên. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý về lĩnh vực bán hàng. Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, thương lượng tốt, khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao. Có tinh thần trách nhiệm cao, siêng năng, trung thực, ham học hỏi và nhiệt tình trong công việc. Có sức khỏe tốt và chấp nhận đi công tác trong các địa bàn quản lý.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WINBIO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản thỏa thuận (10 triệu - 25 triệu) + Thưởng doanh số tháng / quý hấp dẫn + Thưởng Lễ / Tết / Lương tháng 13 ..... Công tác phí đầy đủ. Các hoạt động Team building hàng năm. Cơ hội tham quan du lịch trong nước và ngoài nước. Được nghỉ chiều thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ tết theo quy định. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn, nghỉ phép năm theo quy định. Xét tăng lương hàng năm theo năng lực. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và nhiều cơ hội phát triển thăng tiến. Các chế độ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WINBIO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.