Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VIKINGS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VIKINGS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VIKINGS VIỆT NAM

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIKINGS VIỆT NAM

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 87 đường B4, Khu Đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm, tư vấn, chăm sóc đối tác kinh doanh, tiến hành đàm phán và thương lượng.
Xác định thị trường khách hàng tiềm năng, từ đó đưa ra kế hoạch chiến lược kinh doanh phù hợp với từng thời điểm.
Xây dựng/Đóng gói mô hình kinh doanh để thực hiện bán nhượng quyền, đảm bảo sự đồng nhất về vận hành, thiết kế, nhận diện thương hiệu,... giữa các Cyber.
Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh của công ty.
Phối hợp với các phòng ban liên quan để triển khai các chương trình kinh doanh.
Lên kế hoạch ngân sách hoạt động kinh doanh theo tháng/quý/năm.
Tham mưu cho BGĐ trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh ngắn trung và dài hạn. Đề xuất giải pháp, ý tưởng nâng cao hiệu quả.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành khác có liên quan. Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Đã có kinh nghiệm về lĩnh vực kinh doanh nhượng quyền. Có kỹ năng đàm phán, quản trị mối quan hệ tốt. Tư duy nhạy bén, sáng tạo. Tiếng Anh giao tiếp cơ bản Có Laptop để làm việc
Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành khác có liên quan.
Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Đã có kinh nghiệm về lĩnh vực kinh doanh nhượng quyền.
Có kỹ năng đàm phán, quản trị mối quan hệ tốt.
Tư duy nhạy bén, sáng tạo.
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Có Laptop để làm việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIKINGS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Range lương: 15.000.000đ - 20.000.000đ tuỳ theo năng lực của ứng viên.
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, phép năm, lương tháng 13 theo Luật lao động hiện hành
Làm việc trong môi trường hiện đại, năng động.
Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật hằng năm theo quy định, du lịch hằng năm.
Thời gian làm việc trong ngày như sau: Thứ 2 đến thứ 6: Buổi sáng: 08h30 – 12h00, Buổi chiều: 13h30 – 18h00 Thứ 7: Buổi sáng: 09h30 đến 12h00, Buổi chiều: 13h30 đến 16h00
Thứ 2 đến thứ 6: Buổi sáng: 08h30 – 12h00, Buổi chiều: 13h30 – 18h00
Thứ 7: Buổi sáng: 09h30 đến 12h00, Buổi chiều: 13h30 đến 16h00
Địa điểm làm việc: 87 đường B4, Khu Đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức.
Các chính sách phúc lợi và chế độ đãi ngộ khác theo Quy chế Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIKINGS VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VIKINGS VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN VIKINGS VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 87 đường B4, Khu Đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

