Tuyển Kinh Doanh thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô A2 CN1 Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ, Phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

• Duy trì và phát triển khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới trong lĩnh vực: Thiết bị giặt công nghiệp, Thiết bị tiệt trùng, khử trùng, Thiết bị công nghiệp khác.

• Đối tượng khách hàng: Các nhà máy sản xuất, bệnh viện, khách sạn, resort, nhà hàng, hành chính công, người tiêu dùng.

• Đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng có nhu cầu.

• Duy trì và chăm sóc mối quan hệ lâu dài với khách hàng, mở rộng khách hàng tiềm năng để thúc đẩy doanh số.

• Báo cáo kết quả công việc theo ngày/tuần/tháng.

• Theo dõi và thu hồi công nợ từ khách hàng do mình phụ trách.

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu từ cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học các ngành liên quan.

• Ít nhất 1 năm kinh nghiệm kinh doanh.

• Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt.

• Làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả.

• Chăm chỉ, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THE ONE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập từ 15.000.000 - 30.000.000đ/tháng (Lương cứng + % doanh số + thưởng thâm niên).

• Thu nhập năm: 150.000.000 - 300.000.000đ.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển và thăng tiến.

• Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

• Các chế độ phúc lợi khác: Nghỉ lễ, tết, phép năm, du lịch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THE ONE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin