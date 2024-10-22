Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Tổng Công ty CP Công trình Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Tổng Công ty CP Công trình Viettel
Mức lương
17 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 17 - 20 Triệu
- Điều hành kiểm soát 63 chi nhánh trên toàn quốc về dự án xây dựng và nội thất
- Nắm bắt xu hướng thị trường và đối thủ lĩnh vực xây dựng, đề xuất chính sách kinh doanh giúp gia tăng hiệu quả.
- Xử lý, phân tích dữ liệu kinh doanh và đề xuất chính sách bán hàng đảm bảo hiệu quả
- Đo lường, báo cáo hiệu quả định kỳ và triển khai các công việc do Ban lãnh đạo phân công trực tiếp
- Kỹ năng đào tạo phát triển đội ngũ kinh doanh
Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành Kinh tế, Luật, Tài chính và Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về kinh doanh, biết tạo dựng mối quan hệ kinh doanh...
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh thiết bị xây dựng, nội thất..
- Kỹ năng sử dụng Excel, PPT và phần mềm quản trị dữ liệu tốt
- Tư duy logic và xử lý công việc quyết liệt (Chỉ tuyển nam)
- Khả năng giao tiếp, thuyết trình, trình bày, đàm phán tốt
- Tinh thần kỷ luật và thích nghi nhanh với môi trường
Tại Tổng Công ty CP Công trình Viettel Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng: 18 - 20 triệu/tháng
- Phụ cấp ăn ca điện thoại tại cawngten Tổng công ty: 930.000/tháng
- Thưởng tháng lương T13, T14
- Gói thưởng các ngày lễ tết của Tập đoàn: 48.000.000/năm
- Nghỉ phép 15 ngày/năm
- Địa điểm làm việc: Số 6, Phạm Văn Bạch, Hà Nội
- Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.
- Có cơ hội được tham gia các hoạt động văn hóa doanh nghiệp của Công ty,....
“Viettel tuyệt đối không thu bất cứ khoản tiền nào của ứng viên khi nộp hồ sơ, tham gia dự tuyển và khi vào làm việc tại Viettel nếu trúng tuyển.”
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công ty CP Công trình Viettel
