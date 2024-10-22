Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ECOE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECOE VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: 663
- 665 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Nắm các thông tin , chính sách dự án , sản phẩm công ty triển khai
Tìm kiếm khách hàng
tư vấn các chính sách , chương trình bán hàng - giải đáp các thắc mắc của khách hàng
Hỗ trợ hồ sơ chốt giao dịch - chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu : có kinh nghiệm BĐS
Chịu khó - Trách nhiệm
Tuân thủ các quy định của công ty
Luôn có tinh thần học hỏi nâng cao các kỷ năng mềm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECOE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
LÀM VIỆC TỪ THỨ 2 TỚI THỨ 6 ( Chuẩn bị cuộc chiến gần 5.000 sản phẩm năm 2026 - do cty làm CĐT )
Lương nhận việc ; 6.6 tr/ tháng
Lương cơ bản ký HĐLĐ : 8.4 tr/ tháng
Thu nhập : từ 40t/ tháng - và không giới hạn...
Phúc lợi : + Đồng phục cấp phát 2 lần / năm + BHYT - BHTN ... + Du lịch thường niên + Thưởng các lễ trong năm ( 2tr/ lễ) và các phúc lợi: cưới xin, sinh con,đám...
PKI: xét 6 tháng - 50tr/ thánh doanh thu ĐƯỢC: - Hỗ trợ phí MKT 50% - đổ hotline - đội hình quay dựng edit video - hỗ trợ xây dựng kênh và thương hiệu cá nhân. - Đội nhóm cùng hỗ trợ - Văn phòng làm việc cực sang chảnh- đầy đủ tiện nghi và ĐẶC BIỆT cùng làm việc với CĐT.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECOE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
