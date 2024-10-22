Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ECOE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 663 - 665 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Nắm các thông tin , chính sách dự án , sản phẩm công ty triển khai Tìm kiếm khách hàng tư vấn các chính sách , chương trình bán hàng - giải đáp các thắc mắc của khách hàng Hỗ trợ hồ sơ chốt giao dịch - chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu : có kinh nghiệm BĐS Chịu khó - Trách nhiệm Tuân thủ các quy định của công ty Luôn có tinh thần học hỏi nâng cao các kỷ năng mềm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECOE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

LÀM VIỆC TỪ THỨ 2 TỚI THỨ 6 ( Chuẩn bị cuộc chiến gần 5.000 sản phẩm năm 2026 - do cty làm CĐT ) Lương nhận việc ; 6.6 tr/ tháng Lương cơ bản ký HĐLĐ : 8.4 tr/ tháng Thu nhập : từ 40t/ tháng - và không giới hạn... Phúc lợi : + Đồng phục cấp phát 2 lần / năm + BHYT - BHTN ... + Du lịch thường niên + Thưởng các lễ trong năm ( 2tr/ lễ) và các phúc lợi: cưới xin, sinh con,đám... PKI: xét 6 tháng - 50tr/ thánh doanh thu ĐƯỢC: - Hỗ trợ phí MKT 50% - đổ hotline - đội hình quay dựng edit video - hỗ trợ xây dựng kênh và thương hiệu cá nhân. - Đội nhóm cùng hỗ trợ - Văn phòng làm việc cực sang chảnh- đầy đủ tiện nghi và ĐẶC BIỆT cùng làm việc với CĐT.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECOE VIỆT NAM

