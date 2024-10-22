Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, Tháp B Tòa Central Point 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Thu thập, nghiên cứu và phân tích dữ liệu thị trường, đối thủ cạnh tranh, các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực vé máy bay, xu hướng kinh doanh trên thị trường Xác định thách thức và cơ hội kinh doanh của sản phẩm/công ty trong môi trường kinh doanh dịch vụ vé máy bay hiện tại Đề xuất và xây dựng các chính sách (chính sách kinh doanh, sản phẩm,...), chiến lược phát triển sản phẩm, định giá phù hợp với mục tiêu kinh doanh ngắn hạn và dài hạn của công ty trong mảng bán vé Tìm kiếm, phân tích và xác định các đối tác cung cấp tiềm năng có nhu cầu tích hợp, hợp tác với công ty Liên hệ hoặc trực tiếp gặp gỡ đối tác tiềm năng để giới thiệu về nhu cầu cầu hợp tác kinh doanh Xây dựng kế hoạch và tạo dựng, duy trì mối quan hệ lâu dài với các đối tác, doanh nghiệp hiện tại và tiềm năng Hiểu rõ nhu cầu của đối tác, tư vấn phương án hợp tác hoặc giải pháp sản phẩm, dịch vụ phù hợp của công ty tới đối tác Đàm phán chính sách, giá cả, điều khoản và điều kiện của hợp đồng hợp tác với đối tác để đạt được các thỏa thuận có lợi cho cả hai bên. Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh tháng, quý, năm, đề xuất phương án và huy động nguồn lực để đạt chỉ tiêu doanh số. Lập báo cáo về doanh số, hiệu quả kinh doanh và đề xuất phương án, chiến lược kinh doanh nhằm cải thiện hiệu quả kinh doanh. Tuân thủ các quy định, quy trình, quy chế, định mức của nhóm và Công ty; Thực hiện các công việc khác được giao từ Trưởng bộ phận và BGĐ

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kiến thức:

Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành quản trị kinh doanh, quản trị du lịch, kỹ thuật công nghệ có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty hoặc các ngành liên quan. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh vé máy bay hoặc ngành du lịch. Có kiến thức về các hệ thống đặt vé là một lợi thế Kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh/bán hàng B2B hoặc tương tự

Yêu cầu kỹ năng:

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt Lập, triển khai, đánh giá và báo cáo kế hoạch kinh doanh Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và đáp ứng chỉ tiêu doanh số Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh Thu thập và phân tích số liệu Tự đào tạo phát triển, thích ứng thay đổi Tiếng anh giao tiếp cơ bản

Ưu tiên:

Có kiến thức liên quan đến mảng công nghệ hoặc thương mại điện tử Có kinh nghiệm trong mảng di động, nguồn/thiết bị viễn thông Hình thức ưa nhìn, sức khỏe tốt Có thể đi công tác trong và ngoài nước

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:

Lương tháng 13, thưởng cuối năm + thưởng dự án + thưởng lễ tết, sinh nhật và các khoản thưởng khác Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau... Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định nhà nước Được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm Được tham gia vào các hoạt động giải trí giữa giờ và sau giờ làm: như đọc sách, thi đấu bi lắc, chơi game trên PS4, thi đấu chơi game online như đế chế, liên minh huyền thoại, pubg, ...Xét tăng lương 2 lần/năm dựa trên hiệu quả công việc Du lịch hằng năm: Trong nước hoặc ngoài nước, teambuilding,..

Đào tạo:

Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến Được trau dồi kiến thức khi được tìm hiểu và tham gia các dự án lớn Được hỗ trợ kinh phí học tập và đào tạo. Đồng thời nâng cao chuyên môn và kỹ năng mềm với các buổi seminar kỹ thuật, hội thảo kỹ năng tổ chức thường xuyên tại công ty Làm việc trong môi trường hiện đại, trẻ trung, văn hóa mở với nhiều hoạt động văn hóa tinh thần: du lịch, nghỉ dưỡng, party sự kiện...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT

