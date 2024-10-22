Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT

Kinh doanh/Bán hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6, Tháp B Tòa Central Point 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Thu thập, nghiên cứu và phân tích dữ liệu thị trường, đối thủ cạnh tranh, các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực vé máy bay, xu hướng kinh doanh trên thị trường Xác định thách thức và cơ hội kinh doanh của sản phẩm/công ty trong môi trường kinh doanh dịch vụ vé máy bay hiện tại Đề xuất và xây dựng các chính sách (chính sách kinh doanh, sản phẩm,...), chiến lược phát triển sản phẩm, định giá phù hợp với mục tiêu kinh doanh ngắn hạn và dài hạn của công ty trong mảng bán vé Tìm kiếm, phân tích và xác định các đối tác cung cấp tiềm năng có nhu cầu tích hợp, hợp tác với công ty Liên hệ hoặc trực tiếp gặp gỡ đối tác tiềm năng để giới thiệu về nhu cầu cầu hợp tác kinh doanh Xây dựng kế hoạch và tạo dựng, duy trì mối quan hệ lâu dài với các đối tác, doanh nghiệp hiện tại và tiềm năng Hiểu rõ nhu cầu của đối tác, tư vấn phương án hợp tác hoặc giải pháp sản phẩm, dịch vụ phù hợp của công ty tới đối tác Đàm phán chính sách, giá cả, điều khoản và điều kiện của hợp đồng hợp tác với đối tác để đạt được các thỏa thuận có lợi cho cả hai bên. Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh tháng, quý, năm, đề xuất phương án và huy động nguồn lực để đạt chỉ tiêu doanh số. Lập báo cáo về doanh số, hiệu quả kinh doanh và đề xuất phương án, chiến lược kinh doanh nhằm cải thiện hiệu quả kinh doanh. Tuân thủ các quy định, quy trình, quy chế, định mức của nhóm và Công ty; Thực hiện các công việc khác được giao từ Trưởng bộ phận và BGĐ
Thu thập, nghiên cứu và phân tích dữ liệu thị trường, đối thủ cạnh tranh, các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực vé máy bay, xu hướng kinh doanh trên thị trường
Xác định thách thức và cơ hội kinh doanh của sản phẩm/công ty trong môi trường kinh doanh dịch vụ vé máy bay hiện tại
Đề xuất và xây dựng các chính sách (chính sách kinh doanh, sản phẩm,...), chiến lược phát triển sản phẩm, định giá phù hợp với mục tiêu kinh doanh ngắn hạn và dài hạn của công ty trong mảng bán vé
Tìm kiếm, phân tích và xác định các đối tác cung cấp tiềm năng có nhu cầu tích hợp, hợp tác với công ty
Liên hệ hoặc trực tiếp gặp gỡ đối tác tiềm năng để giới thiệu về nhu cầu cầu hợp tác kinh doanh
Xây dựng kế hoạch và tạo dựng, duy trì mối quan hệ lâu dài với các đối tác, doanh nghiệp hiện tại và tiềm năng
Hiểu rõ nhu cầu của đối tác, tư vấn phương án hợp tác hoặc giải pháp sản phẩm, dịch vụ phù hợp của công ty tới đối tác
Đàm phán chính sách, giá cả, điều khoản và điều kiện của hợp đồng hợp tác với đối tác để đạt được các thỏa thuận có lợi cho cả hai bên.
Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh tháng, quý, năm, đề xuất phương án và huy động nguồn lực để đạt chỉ tiêu doanh số.
Lập báo cáo về doanh số, hiệu quả kinh doanh và đề xuất phương án, chiến lược kinh doanh nhằm cải thiện hiệu quả kinh doanh.
Tuân thủ các quy định, quy trình, quy chế, định mức của nhóm và Công ty;
Thực hiện các công việc khác được giao từ Trưởng bộ phận và BGĐ

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kiến thức:
Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành quản trị kinh doanh, quản trị du lịch, kỹ thuật công nghệ có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty hoặc các ngành liên quan. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh vé máy bay hoặc ngành du lịch. Có kiến thức về các hệ thống đặt vé là một lợi thế Kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh/bán hàng B2B hoặc tương tự
Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành quản trị kinh doanh, quản trị du lịch, kỹ thuật công nghệ có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh vé máy bay hoặc ngành du lịch.
Có kiến thức về các hệ thống đặt vé là một lợi thế
Kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh/bán hàng B2B hoặc tương tự
Yêu cầu kỹ năng:
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt Lập, triển khai, đánh giá và báo cáo kế hoạch kinh doanh Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và đáp ứng chỉ tiêu doanh số Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh Thu thập và phân tích số liệu Tự đào tạo phát triển, thích ứng thay đổi Tiếng anh giao tiếp cơ bản
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt
Lập, triển khai, đánh giá và báo cáo kế hoạch kinh doanh
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và đáp ứng chỉ tiêu doanh số
Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh
Thu thập và phân tích số liệu
Tự đào tạo phát triển, thích ứng thay đổi
Tiếng anh giao tiếp cơ bản
Ưu tiên:
Có kiến thức liên quan đến mảng công nghệ hoặc thương mại điện tử Có kinh nghiệm trong mảng di động, nguồn/thiết bị viễn thông Hình thức ưa nhìn, sức khỏe tốt Có thể đi công tác trong và ngoài nước
Có kiến thức liên quan đến mảng công nghệ hoặc thương mại điện tử
Có kinh nghiệm trong mảng di động, nguồn/thiết bị viễn thông
Hình thức ưa nhìn, sức khỏe tốt
Có thể đi công tác trong và ngoài nước

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:
Lương tháng 13, thưởng cuối năm + thưởng dự án + thưởng lễ tết, sinh nhật và các khoản thưởng khác Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau... Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định nhà nước Được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm Được tham gia vào các hoạt động giải trí giữa giờ và sau giờ làm: như đọc sách, thi đấu bi lắc, chơi game trên PS4, thi đấu chơi game online như đế chế, liên minh huyền thoại, pubg, ...Xét tăng lương 2 lần/năm dựa trên hiệu quả công việc Du lịch hằng năm: Trong nước hoặc ngoài nước, teambuilding,..
Lương tháng 13, thưởng cuối năm + thưởng dự án + thưởng lễ tết, sinh nhật và các khoản thưởng khác
Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau...
Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định nhà nước
Được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm
Được tham gia vào các hoạt động giải trí giữa giờ và sau giờ làm: như đọc sách, thi đấu bi lắc, chơi game trên PS4, thi đấu chơi game online như đế chế, liên minh huyền thoại, pubg, ...Xét tăng lương 2 lần/năm dựa trên hiệu quả công việc
Du lịch hằng năm: Trong nước hoặc ngoài nước, teambuilding,..
Đào tạo:
Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến Được trau dồi kiến thức khi được tìm hiểu và tham gia các dự án lớn Được hỗ trợ kinh phí học tập và đào tạo. Đồng thời nâng cao chuyên môn và kỹ năng mềm với các buổi seminar kỹ thuật, hội thảo kỹ năng tổ chức thường xuyên tại công ty Làm việc trong môi trường hiện đại, trẻ trung, văn hóa mở với nhiều hoạt động văn hóa tinh thần: du lịch, nghỉ dưỡng, party sự kiện...
Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến
Được trau dồi kiến thức khi được tìm hiểu và tham gia các dự án lớn
Được hỗ trợ kinh phí học tập và đào tạo. Đồng thời nâng cao chuyên môn và kỹ năng mềm với các buổi seminar kỹ thuật, hội thảo kỹ năng tổ chức thường xuyên tại công ty
Làm việc trong môi trường hiện đại, trẻ trung, văn hóa mở với nhiều hoạt động văn hóa tinh thần: du lịch, nghỉ dưỡng, party sự kiện...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3A, Tòa nhà N07-B3, KĐT mới Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-kinh-doanh-thu-nhap-9-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job219297
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Tuyển Content Creator ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Hạn nộp: 22/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thiết Bị VMT Việt Nam
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Thiết Bị VMT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Thiết Bị VMT Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 47 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN NICECY
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN NICECY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN NICECY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Còn 16 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Content Writer Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Y Tế Vtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Y Tế Vtech
9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH Shinwon Ebenezer Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Shinwon Ebenezer Hà Nội
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS
11 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch quốc tế Hòa bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch quốc tế Hòa bình
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Hưng
Trên 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH 1986 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu Công Ty TNHH 1986 Việt Nam
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Butraco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu Công Ty TNHH Butraco Việt Nam
10 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NHA KHOA TRẺ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH NHA KHOA TRẺ
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỆT MAY PHÚ MINH ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu CÔNG TY TNHH DỆT MAY PHÚ MINH ĐỨC
Tới 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Manual Tester Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Collab Music Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty TNHH Collab Music Group
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty Cổ Phần Bảo Đại Đường làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ Phần Bảo Đại Đường
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Galaxy Education Joint Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Galaxy Education Joint Stock Company
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Telesale HỘ KINH DOANH PHÙNG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu HỘ KINH DOANH PHÙNG ANH
7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC - Y TẾ NAM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC - Y TẾ NAM VIỆT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Thiết bị may Tân Hùng Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH Thiết bị may Tân Hùng Đức
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ FAST LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ FAST LOGISTICS VIỆT NAM
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH KHẢI MINH GROUPS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH KHẢI MINH GROUPS
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Xây Dựng Pacific - Tập Đoàn Xây Dựng Thái Bình Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 900 USD Công Ty TNHH Xây Dựng Pacific - Tập Đoàn Xây Dựng Thái Bình Dương
700 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 23 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
18 - 23 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu tư Y tế Haliphar làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 30 Triệu Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu tư Y tế Haliphar
Trên 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Hộ Kinh Doanh Hướng Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu Hộ Kinh Doanh Hướng Dương
10 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YANGOO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YANGOO VIỆT NAM
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ Phần Thương Mại Điện Tử Công Nghệ Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu Công ty Cổ Phần Thương Mại Điện Tử Công Nghệ Việt
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm