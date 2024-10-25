Tuyển Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Bán thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 8 Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm xây dựng và phát triển đội nhóm. Huấn luyện, đào tạo và hướng dẫn đội nhóm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Triển khai các hoạt động hỗ trợ kinh doanh như đào tạo, huấn luyện và tổ chức hội thảo khách hàng, hội thảo kinh doanh, thảo luận nhóm, họp hàng tuần với cấp quản lý Đề xuất các chương trình thi đua và xúc tiến các chương trình khen thưởng cho nhân viên. Phối hợp với Giám Đốc Kinh Doanh thực hiện mục tiêu chung của Công ty. Lập kế hoạch Bán hàng/ Thực hiện bán hàng theo chỉ tiêu cam kết với công ty. Hỗ trợ thành viên liên hệ tư vấn khách hàng các giải pháp tài chính phù hợp và các sản phẩm Hanwha Life. Quản lý tuyển dụng và phụ trách việc kinh doanh của các nhân viên tư vấn tại khu vực quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 25 tuổi trở lên Tốt nghiệp CAO ĐẲNG trở lên. Có sẵn tối thiểu 2 nhân viên / đại lý bên dưới Có khả năng lãnh đạo. Có khả năng phân tích và nhạy bén với những cơ hội thị trường, có mối quan hệ rộng. Kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng xây dựng đội ngũ và giám sát hiệu quả, làm việc được theo nhóm và độc lập. Nhiệt tình, năng động, có chí cầu tiến, đam mê kinh doanh, kiếm tiền.

Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương hỗ trợ từ 4 - 12tr + Hoa hồng quản lý hấp dẫn trong quá trình làm việc. Hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi dành cho cấp quản lí. Thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm theo năng lực. Du lịch nước ngoài và trong nước hàng năm. Được tham gia chương trình đào tạo cùng các chuyên gia, diễn giả hàng đầu Đào tạo cơ bản đến chuyên sâu: kiến thức về sản phẩm, thị trường, tài chính, xã hội; kỹ năng marketing, bán hàng, quản lý dự án...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.