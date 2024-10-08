Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Ngân Hàng TMCP An Bình VNR500 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Ngân Hàng TMCP An Bình VNR500 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng TMCP An Bình VNR500
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
Ngân Hàng TMCP An Bình VNR500

Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Ngân Hàng TMCP An Bình VNR500

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa peakview, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm việc với các đầu mối thuộc Khối khách hàng cá nhân, xây dựng đề xuất các hoạt động/ chương trình tiếp thị kinh doanh đáp ứng các mục tiêu kinh doanh (quy mô, hiệu quả) dựa trên kế hoạch hoạt động và ngân sách xây dựng theo từng năm. Xây dựng kế hoạch chi tiết & thực hiện triển khai theo kế hoạch được phê duyệt. Xây dựng nội dung, brief thiết kế đảm bảo triển khai theo thời gian kế hoạch Trực tiếp triển khai, chủ trì việc phối hợp nội bộ và với đối tác bên ngoài, đưa ra đề xuất (nếu có) trong quá trình triển khai hướng đến mục tiêu chương trình. Theo dõi, đo lường hiệu quả và báo cáo sau mỗi chương trình/ hoạt động tiếp thị Định kỳ theo dõi & tổng hợp thông tin các hoạt động thị trường & đối thủ: Chủ động đưa ra các đề xuất tạo thế cạnh tranh cho sản phẩm / giải pháp phụ trách Xác định các ưu thế, giá trị vượt trội so với đối thủ tạo sự khác biệt cho các chương trình tiếp thị Các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Khối và GĐ Tiếp thị kinh doanh Phối hợp với các đầu mối thuộc Khối khách hàng cá nhân, Ngân hàng số: tiếp nhận các yêu cầu phối & hợp một cách kịp thời, chuyên nghiệp. Chủ động làm việc và xây dựng mối quan hệ với các đầu mối nhằm nắm các thông tin liên quan đến khách hàng, sản phẩm dịch vụ, tình trạng kinh doanh để đưa ra các đề xuất kịp thời, hiệu quả
Làm việc với các đầu mối thuộc Khối khách hàng cá nhân, xây dựng đề xuất các hoạt động/ chương trình tiếp thị kinh doanh đáp ứng các mục tiêu kinh doanh (quy mô, hiệu quả) dựa trên kế hoạch hoạt động và ngân sách xây dựng theo từng năm.
Xây dựng kế hoạch chi tiết & thực hiện triển khai theo kế hoạch được phê duyệt.
Xây dựng nội dung, brief thiết kế đảm bảo triển khai theo thời gian kế hoạch
Trực tiếp triển khai, chủ trì việc phối hợp nội bộ và với đối tác bên ngoài, đưa ra đề xuất (nếu có) trong quá trình triển khai hướng đến mục tiêu chương trình.
Theo dõi, đo lường hiệu quả và báo cáo sau mỗi chương trình/ hoạt động tiếp thị
Định kỳ theo dõi & tổng hợp thông tin các hoạt động thị trường & đối thủ:
Chủ động đưa ra các đề xuất tạo thế cạnh tranh cho sản phẩm / giải pháp phụ trách
Xác định các ưu thế, giá trị vượt trội so với đối thủ tạo sự khác biệt cho các chương trình tiếp thị
Các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Khối và GĐ Tiếp thị kinh doanh
Phối hợp với các đầu mối thuộc Khối khách hàng cá nhân, Ngân hàng số: tiếp nhận các yêu cầu phối & hợp một cách kịp thời, chuyên nghiệp.
Chủ động làm việc và xây dựng mối quan hệ với các đầu mối nhằm nắm các thông tin liên quan đến khách hàng, sản phẩm dịch vụ, tình trạng kinh doanh để đưa ra các đề xuất kịp thời, hiệu quả

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành về kinh tế, kinh doanh hoặc tiếp thị Kinh nghiệm: Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí tương đương tại Ngân hàng hoặc các tổ chức trong ngành tài chính/ ngân hàng/chứng khoán. Hình thức: Giao tiếp tốt, thiện cảm
Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành về kinh tế, kinh doanh hoặc tiếp thị
Bằng cấp:
Kinh nghiệm: Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí tương đương tại Ngân hàng hoặc các tổ chức trong ngành tài chính/ ngân hàng/chứng khoán.
Kinh nghiệm:
Hình thức: Giao tiếp tốt, thiện cảm
Hình thức:

Tại Ngân Hàng TMCP An Bình VNR500 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và phúc lợi hấp dẫn:
Mức lương cạnh tranh, phản ánh trực tiếp kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên (chi tiết sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn) 13 ngày nghỉ phép linh hoạt, bao gồm ngày sinh nhật và các dịp quan trọng khác Bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động, cùng với ABBANK CARE - chương trình phúc lợi bổ sung đặc biệt dành cho ABBankers Lãi suất vay ưu đãi - Quyền lợi đặc biệt dành cho nhân viên ABBANK
Mức lương cạnh tranh, phản ánh trực tiếp kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên (chi tiết sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn)
13 ngày nghỉ phép linh hoạt, bao gồm ngày sinh nhật và các dịp quan trọng khác
Bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động, cùng với ABBANK CARE - chương trình phúc lợi bổ sung đặc biệt dành cho ABBankers
Lãi suất vay ưu đãi - Quyền lợi đặc biệt dành cho nhân viên ABBANK
Cơ hội phát triển nghề nghiệp hấp dẫn:
Gia nhập các dự án chuyển đổi quy mô lớn, cộng tác cùng các chuyên gia hàng đầu để áp dụng công nghệ mới nhất trong ngành ngân hàng Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, được tạo điều kiện cho cả sự phát triển kỹ thuật và quản lý Hỗ trợ đào tạo và chứng chỉ trong lĩnh vực ngân hàng/tài chính
Gia nhập các dự án chuyển đổi quy mô lớn, cộng tác cùng các chuyên gia hàng đầu để áp dụng công nghệ mới nhất trong ngành ngân hàng
Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, được tạo điều kiện cho cả sự phát triển kỹ thuật và quản lý
Hỗ trợ đào tạo và chứng chỉ trong lĩnh vực ngân hàng/tài chính
Môi trường làm việc năng động:
Mô hình làm việc linh hoạt, trẻ trung, khuyến khích đổi mới và sáng tạo Văn phòng được trang bị hiện đại, kèm theo các thiết bị tiên tiến nhất dành cho nhân viên Tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khóa (team building, hội thảo, và các sự kiện văn nghệ), tạo điều kiện cho nhân viên gắn kết và phát triển
Mô hình làm việc linh hoạt, trẻ trung, khuyến khích đổi mới và sáng tạo
Văn phòng được trang bị hiện đại, kèm theo các thiết bị tiên tiến nhất dành cho nhân viên
Tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khóa (team building, hội thảo, và các sự kiện văn nghệ), tạo điều kiện cho nhân viên gắn kết và phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP An Bình VNR500

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP An Bình VNR500

Ngân Hàng TMCP An Bình VNR500

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1,2,3 Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

