Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Ngân Hàng TMCP An Bình VNR500 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa peakview, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo

Làm việc với các đầu mối thuộc Khối khách hàng cá nhân, xây dựng đề xuất các hoạt động/ chương trình tiếp thị kinh doanh đáp ứng các mục tiêu kinh doanh (quy mô, hiệu quả) dựa trên kế hoạch hoạt động và ngân sách xây dựng theo từng năm. Xây dựng kế hoạch chi tiết & thực hiện triển khai theo kế hoạch được phê duyệt. Xây dựng nội dung, brief thiết kế đảm bảo triển khai theo thời gian kế hoạch Trực tiếp triển khai, chủ trì việc phối hợp nội bộ và với đối tác bên ngoài, đưa ra đề xuất (nếu có) trong quá trình triển khai hướng đến mục tiêu chương trình. Theo dõi, đo lường hiệu quả và báo cáo sau mỗi chương trình/ hoạt động tiếp thị Định kỳ theo dõi & tổng hợp thông tin các hoạt động thị trường & đối thủ: Chủ động đưa ra các đề xuất tạo thế cạnh tranh cho sản phẩm / giải pháp phụ trách Xác định các ưu thế, giá trị vượt trội so với đối thủ tạo sự khác biệt cho các chương trình tiếp thị Các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Khối và GĐ Tiếp thị kinh doanh Phối hợp với các đầu mối thuộc Khối khách hàng cá nhân, Ngân hàng số: tiếp nhận các yêu cầu phối & hợp một cách kịp thời, chuyên nghiệp. Chủ động làm việc và xây dựng mối quan hệ với các đầu mối nhằm nắm các thông tin liên quan đến khách hàng, sản phẩm dịch vụ, tình trạng kinh doanh để đưa ra các đề xuất kịp thời, hiệu quả

Yêu Cầu Công Việc

Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành về kinh tế, kinh doanh hoặc tiếp thị Kinh nghiệm: Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí tương đương tại Ngân hàng hoặc các tổ chức trong ngành tài chính/ ngân hàng/chứng khoán. Hình thức: Giao tiếp tốt, thiện cảm

Quyền Lợi

Lương và phúc lợi hấp dẫn:

Mức lương cạnh tranh, phản ánh trực tiếp kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên (chi tiết sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn) 13 ngày nghỉ phép linh hoạt, bao gồm ngày sinh nhật và các dịp quan trọng khác Bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động, cùng với ABBANK CARE - chương trình phúc lợi bổ sung đặc biệt dành cho ABBankers Lãi suất vay ưu đãi - Quyền lợi đặc biệt dành cho nhân viên ABBANK

Cách Thức Ứng Tuyển

