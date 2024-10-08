Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Doji Số 5 Lê Duẩn, Ba Đình

- Theo dõi các hoạt động kinh doanh hàng ngày của các ĐV/BP Kinh doanh để phát hiện các vấn đề, rủi ro, phân tích nguyên nhân và đưa ra giải pháp hữu hiệu nhằm đảm bảo hiệu quả công tác vận hành kinh doanh; Kiểm tra thực địa công tác vận hành, rà soát hồ sơ chứng từ, kiểm tra tính tuân thủ, rủi ro vận hành tại các TTTS, CN, đơn vị Kinh doanh thành viên trực thuộc Tập đoàn;

- Đề xuất và thực hiện các biện pháp kiểm soát nhằm giảm thiểu rủi ro, bao gồm việc thiết lập các quy trình, chính sách và quy định nội bộ liên quan đến hoạt động kinh doanh, phân quyền và phân trách nhiệm rõ ràng, và áp dụng công nghệ thông tin đề giám sát hoạt động kinh doanh;

- Lập báo cáo quản trị rủi ro cho từng nghiệp vụ lĩnh vực kinh doanh lên BLĐ;

- Tổng hợp và kiểm tra tính chính xác của số liệu kinh doanh từ các đơn vị kinh doanh gồm doanh thu, chi phí, lợi nhuận, số lượng sản phẩm bán ra và các chỉ số hiệu suất khác...

- Lưu trữ và quản lý dữ liệu kinh doanh một cách hiệu quả, đảm bảo dữ liệu luôn sẵn sàng cho việc phân tích.

- Theo dõi, phân tích và đánh giá hiệu quả kế hoạch kinh doanh thông qua các chỉ số biến động (tăng trưởng doanh thu, số lượng khách hàng tham quan, mua sắm,...) của các đơn vị kinh doanh để tìm ra xu hướng, mô hình và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

- Tổng hợp thông tin, đánh giá và phân tích kế hoạch truyền thông và hiệu quả triển khai thực tế của các chương trình để có những tham vấn kịp thời cho BLĐ trong việc ra quyết định.

- Thực hiện các hoạt động nghiên cứu thị trường, phân tích các yếu tố ngoại vi và sử dụng kết quả phân tích để đưa ra các đề xuất và kiến nghị nhằm cải thiện hiệu quả kinh doanh và giảm thiểu rủi ro.

Ứng viên có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, có kinh nghiệm vận hành kinh doanh các lĩnh vực bán lẻ, thời trang, mặt hàng cao cấp Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành có liên quan Có Kiến thức về quản trị chiến lược, kiểm soát quy trình và quản trị rủi ro Kỹ năng lãnh đạo và quản lý, tham mưu, dẫn dắt và hướng dẫn phát triển đội ngũ. Kỹ năng giao tiếp, xây dựng các mối quan hệ Kỹ năng thuyết phục, truyền đạt, hướng dẫn Lập kế hoạch và tổ chức công việc Khả năng tư duy, trình bày trước đám đông. Có khả năng thu thập, phân tích đánh giá và tổng hợp thông tin, giải quyết vấn đề Khả năng đánh giá, phân tích và ra quyết định Khả năng nhận biết và đánh giá rủi ro. Chịu được áp lực công việc Trung thực, có ý thức trách nhiệm trong công việc

- Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế của ứng viên và các loại phụ cấp theo yêu cầu công việc...;

- Xét thưởng cuối năm bằng từ 1-5 tháng lương thỏa thuận.

- Thưởng định kỳ theo kết quả kinh doanh chung của Tập đoàn theo quý và theo năm;

- Thưởng đột xuất chương trình chung của Tập đoàn;

- Thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt và hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi cơ bản theo quy định của nhà nước ngay sau kết thúc thời gian thử việc bao gồm BHXH, BHYT, BHTN, chế độ Khám sức khỏe định kỳ...;

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi động viên cho bản thân và người thân theo quy định chung của Tập đoàn như Chế độ thăm hỏi; Mừng các ngày lễ trong năm; Mừng ngày thành lập Tập đoàn; Hiếu - hỉ...;

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi nâng cao (dành cho cấp quản lý) như: Mừng danh hiệu quản lý cuối năm, Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và người thân; Chăm sóc sức khỏe (tập thể thao, tập gym...); Hỗ trợ đi lại; Hỗ trợ mua sắm và sử dụng dịch vụ ưu đãi;

- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn hóa đoàn thể hấp dẫn dành cho CBNV;

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, văn hóa và thân thiện.

