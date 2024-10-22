Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 31 Nguyễn Qúy Cảnh, An Phú, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm sản phẩm bất động sản phù hợp nhu cầu đầu tư của công ty

- Chủ động xây dựng mối quan hệ phát triển, đàm phán các bất động sản giá tốt phù hợp nhu cầu đầu tư của công ty, làm việc trực tiếp với ban lãnh đạo công ty để chốt mua vào.

- Phát triển các mối quan hệ đối tác-khách hàng -đại lý thúc đẩy bán các sản phẩm bất động sản

-Trực tiếp tham gia các công tác liên quan vấn đề mảng đầu tư và kinh doanh của công ty theo sự chỉ đạo của ban giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có kiến thức sâu về bất động sản,kinh nghiệm tối thiểu 2 năm về bất động sản, có góc nhìn về đất đai phân tích đầu tư

-Lái xe ô tô được là một lợi thế, công tác thị trường xa được

-Trung thực, chăm chỉ

-Độ tuổi: trên 26

-Bằng cấp: tối thiểu cao đẳng

Tại Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực (Lương cơ bản + hoa hồng theo doanh số )

-Thưởng lễ, tết, lương tháng 13

- Cơ hội học hỏi và làm việc với Ban Quản lý, là những người có kinh nghiệm, tư duy chiến lược

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, văn phòng, trang thiết bị hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin