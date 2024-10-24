Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH BOK Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà Vườn NV1A - 29, Khu đô thị mới Thạch Bàn, Phường Thạch Bàn, Q Long Biên - HN, Long Biên

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng thuộc lĩnh vực kinh doanh của Công ty (máy thiết bị ngành dệt may) (trực tiếp hoặc gián tiếp).

Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp.

Trực tiếp thực hiện, đốc thúc thực hiện hợp đồng, bao gồm các thủ tục giao hàng, xuất hoá đơn, cùng khách hàng kiểm tra chất lượng sản phẩm giao.

Giải quyết các vấn đề và phàn nàn của khách hàng để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách theo đúng quy trình.

Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng; hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm/dịch vụ.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Có kinh nghiệm bán sp về máy/ vật tư ngành dệt may

2.Năng lực giao tiếp tốt

3.Chủ động, nhanh nhẹn, ham học hỏi

4.Có từ 2 năm kinh nghiệm/ kĩ năng sales

5.Có bằng lái xe oto là lợi thế, có thể đi công tác.

Tại Công ty TNHH BOK Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương: từ 10-25 triệu

-Đóng bảo hiểm sau khi chuyển chính thức

-Phép năm 12 ngày, thưởng lễ tết, lương tháng 13...

-Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp vui tính, thân thiện, khả năng thăng tiến rộng mở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH BOK Việt Nam

