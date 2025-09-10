Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thực phẩm Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
- Hồ Chí Minh: Lẩu 4, Tòa nhà AXYS, 12A Núi Thành, P.13, Q. Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 7 - 25 Triệu
• Gọi theo Data KH công ty cung cấp để tư vấn sản phẩm cho khách hàng
• Chăm sóc và giải đáp thắc mắc cho khách hàng
• Tìm hiểu thêm thông tin khách hàng để tăng doanh số bán hàng
• Tư vấn các chương trình khuyến mãi, ưu đãi đến khách hàng
Với Mức Lương 7 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp THPT trở lên, không vướng bận việc học
• Nếu chưa có kinh nghiệm cần giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chịu khó
• Giao tiếp tốt và có khả năng chịu áp lực công việc cao
Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì
• Lương cứng: 7.000.000 VNĐ/tháng (Không ảnh hưởng KPI)
• Thu nhập trung bình: 10.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng (Hoặc cao hơn theo năng lực)
• Thử việc 02 tháng nhận 100% lương
• Được đào tạo 5 ngày có lương
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, miễn phí gửi xe
• Đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.
• Quà tặng sinh nhật, các dịp đễ, Tết, Hiếu hỷ, Team building, Du lịch,...)
• Cung cấp đầy đủ các thiết bị khi làm việc
• Cơ sở vật chất đầy đủ và hiện đại (Pantry, Tủ lạnh, Lò vi sóng,...)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
