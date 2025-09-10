Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

• Tư vấn các chương trình khuyến mãi, ưu đãi đến khách hàng

• Tìm hiểu thêm thông tin khách hàng để tăng doanh số bán hàng

• Chăm sóc và giải đáp thắc mắc cho khách hàng

• Gọi theo Data KH công ty cung cấp để tư vấn sản phẩm cho khách hàng

• Giao tiếp tốt và có khả năng chịu áp lực công việc cao

• Nếu chưa có kinh nghiệm cần giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chịu khó

• Tốt nghiệp THPT trở lên , không vướng bận việc học

• Lương cứng: 7.000.000 VNĐ/tháng (Không ảnh hưởng KPI)

• Thu nhập trung bình: 10.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng (Hoặc cao hơn theo năng lực)

• Thử việc 02 tháng nhận 100% lương

• Được đào tạo 5 ngày có lương

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, miễn phí gửi xe

• Đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.

• Quà tặng sinh nhật, các dịp đễ, Tết, Hiếu hỷ, Team building, Du lịch,...)

• Cung cấp đầy đủ các thiết bị khi làm việc

• Cơ sở vật chất đầy đủ và hiện đại (Pantry, Tủ lạnh, Lò vi sóng,...)