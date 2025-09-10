Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu

Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Ngày đăng tuyển: 10/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/10/2025
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Kinh doanh thực phẩm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thực phẩm Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Mức lương
7 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lẩu 4, Tòa nhà AXYS, 12A Núi Thành, P.13, Q. Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 7 - 25 Triệu

• Gọi theo Data KH công ty cung cấp để tư vấn sản phẩm cho khách hàng 

Chăm sóc và giải đáp thắc mắc cho khách hàng 

Tìm hiểu thêm thông tin khách hàng để tăng doanh số bán hàng 

Tư vấn các chương trình khuyến mãi, ưu đãi đến khách hàng 

Với Mức Lương 7 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên, không vướng bận việc học 

• Nếu chưa có kinh nghiệm cần giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chịu khó 

• Giao tiếp tốt và có khả năng chịu áp lực công việc cao 

Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7.000.000 VNĐ/tháng (Không ảnh hưởng KPI) 

• Thu nhập trung bình: 10.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng (Hoặc cao hơn theo năng lực) 

Thử việc 02 tháng nhận 100% lương 

• Được đào tạo 5 ngày có lương

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, miễn phí gửi xe 

• Đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động. 

• Quà tặng sinh nhật, các dịp đễ, Tết, Hiếu hỷ, Team building, Du lịch,...) 

• Cung cấp đầy đủ các thiết bị khi làm việc 

• Cơ sở vật chất đầy đủ và hiện đại (Pantry, Tủ lạnh, Lò vi sóng,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

