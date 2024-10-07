Tuyển Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu thu nhập 10 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 1 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Tìm kiếm khách hàng Quốc tế (Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á..) Theo dõi tiến độ giao hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh Cập nhật thông tin thị trường và xu hướng ngành xuất nhập khẩu Tham gia các hội chợ, triển lãm thương mại để tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới Chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 3 năm trong hoạt động XNK (đúng với chuyên ngành xuất khẩu). Nếu chuyên ngành khác bắt buộc phải qua đào tạo Tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành Có khả năng sử dụng tiếng anh tốt trong giao dịch Nắm rõ xu hướng phát triển thị trường nước ngoài thông qua kênh thương mại điện tử (E-commercial)

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM HOA KỲ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực ứng viên Cơ hội phát triển bản thân, thăng tiến Tham gia cùng ban giám đốc định dạng chiến lược và chiến thuật cho toàn công ty Được thử thách qua việc quản lý đội ngũ ngoại thương khai thác thị trường nước ngoài Được độc lập, sáng tạo trong quản lý và điều hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM HOA KỲ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin