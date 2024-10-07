Tuyển Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu thu nhập 10 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM HOA KỲ
- Hồ Chí Minh: số 1 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Tìm kiếm khách hàng Quốc tế (Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á..)
Theo dõi tiến độ giao hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh
Cập nhật thông tin thị trường và xu hướng ngành xuất nhập khẩu
Tham gia các hội chợ, triển lãm thương mại để tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới
Chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 3 năm trong hoạt động XNK (đúng với chuyên ngành xuất khẩu). Nếu chuyên ngành khác bắt buộc phải qua đào tạo
Tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành
Có khả năng sử dụng tiếng anh tốt trong giao dịch
Nắm rõ xu hướng phát triển thị trường nước ngoài thông qua kênh thương mại điện tử (E-commercial)
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM HOA KỲ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực ứng viên
Cơ hội phát triển bản thân, thăng tiến
Tham gia cùng ban giám đốc định dạng chiến lược và chiến thuật cho toàn công ty
Được thử thách qua việc quản lý đội ngũ ngoại thương khai thác thị trường nước ngoài
Được độc lập, sáng tạo trong quản lý và điều hành
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM HOA KỲ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
