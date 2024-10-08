Tuyển Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 89 Yên Lãng, Thịnh Quang, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lập kế hoạch, tổ chức, điều phối và quản lý hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của nhóm. Phân công nhiệm vụ, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên trong nhóm. Tìm kiếm, khai thác và phát triển thị trường khách hàng mới, duy trì và mở rộng mối quan hệ với khách hàng hiện tại. Thực hiện các hoạt động thương lượng, đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng. Theo dõi, kiểm soát và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình kinh doanh xuất nhập khẩu. Phân tích thị trường, đánh giá tình hình cạnh tranh, đưa ra các giải pháp kinh doanh hiệu quả. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu cho cấp trên. Tham gia xây dựng và triển khai các chiến lược kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty. Hỗ trợ và đào tạo nhân viên trong nhóm về nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu.
Lập kế hoạch, tổ chức, điều phối và quản lý hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của nhóm.
Phân công nhiệm vụ, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên trong nhóm.
Tìm kiếm, khai thác và phát triển thị trường khách hàng mới, duy trì và mở rộng mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
Thực hiện các hoạt động thương lượng, đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng.
Theo dõi, kiểm soát và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình kinh doanh xuất nhập khẩu.
Phân tích thị trường, đánh giá tình hình cạnh tranh, đưa ra các giải pháp kinh doanh hiệu quả.
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu cho cấp trên.
Tham gia xây dựng và triển khai các chiến lược kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty.
Hỗ trợ và đào tạo nhân viên trong nhóm về nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu 3 năm kinh nghiệm. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt. Kỹ năng quản lý, tổ chức, phân công công việc hiệu quả. Nắm vững kiến thức về xuất nhập khẩu, các quy định pháp luật liên quan. Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao. Có khả năng chịu áp lực công việc tốt. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Yêu cầu 3 năm kinh nghiệm.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.
Kỹ năng quản lý, tổ chức, phân công công việc hiệu quả.
Nắm vững kiến thức về xuất nhập khẩu, các quy định pháp luật liên quan.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.
Có khả năng chịu áp lực công việc tốt.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc.
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 89 Yên Lãng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

