Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 89 Yên Lãng, Thịnh Quang, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện các kế hoạch kinh doanh XNK..

– Nghiên cứu, tham mưu và xây dựng các giải pháp để duy trì và thúc đẩy hoạt động kinh doanh XNK

– Chăm sóc khách hàng hiện hữu, tìm kiếm và phát triển các khách hàng quốc tế tiềm năng

– Quản trị nhân viên kinh doanh (quản lý, điều hành, giám sát và đào tạo nhân viên kinh doanh)

– Chịu trách nhiệm về tính chính xác, thời gian hoàn thành công việc của phòng kinh doanh XNK, không để ảnh hưởng đến uy tín và gây thiệt hại về vật chất và tài sản công ty.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thương mại, XNK, ngoại thương;

- Có kinh nghiệm trong việc quản lý.

- Có kiến thức chuyên sâu các chính sách XNK vận tải đường biển.

- Có tinh thần làm việc độc lập và theo nhóm, nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao.

- Có thể sử dụng tiếng Anh hoặc Trung.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

