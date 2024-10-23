Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Đến 15 Triệu
- Thực hiện việc Marketing quảng bá sản phẩm trên môi trường thương mại điện tử quốc tế,
- Thực hiện đơn hàng quốc tế
- Tiếp khách và đàm phán thương lượng với khách hàng quốc tế
- Phát triển thị trường và khai thác khách hàng tiềm năng
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp quản lý.
- Chào giá và gửi báo giá cho khách hàng
- Đưa ra các ý tưởng về sản phẩm dịch vụ nhằm thúc đẩy việc kinh doanh.
- Nắm bắt thị trường, đối thủ cạnh tranh để có chiến lược về sản phẩm phù hợp và đưa ra nhũng chính sách giá cạnh tranh.
- Theo dõi doanh số, lợi nhuận.
- Soạn thảo hợp đồng: kiểm tra theo dõi tiến độ thực hiện đơn hàng giữa nhà máy với khách hàng
- Tìm kiếm Khách hàng mới.
Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
. Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong việc thực hiện các công việc liên quan bán hàng xuất khẩu.
- Thành thạo tiếng Anh (Ưu tiên biết thêm tiếng Hàn hoặc Nhật)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương thỏa thuận theo năng lực từ 12 triệu - 20 triệu / tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ
