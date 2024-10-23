Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Đến 15 Triệu

- Thực hiện việc Marketing quảng bá sản phẩm trên môi trường thương mại điện tử quốc tế,

- Thực hiện đơn hàng quốc tế

- Tiếp khách và đàm phán thương lượng với khách hàng quốc tế

- Phát triển thị trường và khai thác khách hàng tiềm năng

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp quản lý.

- Chào giá và gửi báo giá cho khách hàng

- Đưa ra các ý tưởng về sản phẩm dịch vụ nhằm thúc đẩy việc kinh doanh.

- Nắm bắt thị trường, đối thủ cạnh tranh để có chiến lược về sản phẩm phù hợp và đưa ra nhũng chính sách giá cạnh tranh.

- Theo dõi doanh số, lợi nhuận.

- Soạn thảo hợp đồng: kiểm tra theo dõi tiến độ thực hiện đơn hàng giữa nhà máy với khách hàng

- Tìm kiếm Khách hàng mới.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh 2. Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong việc thực hiện các công việc liên quan bán hàng xuất khẩu. 3. Kỹ năng, phẩm chất : - Thành thạo tiếng Anh (Ưu tiên biết thêm tiếng Hàn hoặc Nhật) - Nhanh nhẹn, tự tin, khả năng giao tiếp tốt - Năng động, sáng tạo, có khả năng xử lý vấn đề - Trung thực, chịu khó, kiên nhẫn, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến, chịu được áp lực công việc.

. Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong việc thực hiện các công việc liên quan bán hàng xuất khẩu.

- Thành thạo tiếng Anh (Ưu tiên biết thêm tiếng Hàn hoặc Nhật)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực từ 12 triệu - 20 triệu / tháng - Được hỗ trợ tiền ăn sáng, ăn trưa, tiền xăng xe - Làm việc lâu dài và thăng tiến theo năng lực - Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, sáng tạo và chuyên nghiệp - Được tiếp xúc với nghành nghề kinh doanh mới có nhiều triển vọng phát triển - Tham gia các chương trình vui chơi, du lịch cùng Công ty - Thưởng tết (tháng 13), phần quà, thưởng các ngày lễ, trung thu, tết... - Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho người lao động sau thời gian thử việc

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực từ 12 triệu - 20 triệu / tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin