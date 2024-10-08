Tuyển Kỹ Sư An Toàn Lao Động thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: T3 Sân bay Tân Sơn Nhất, Tp HCM, Tân Bình

Thực hiện và giám sát việc tuân thủ nội quy ATLĐ và VSLĐ, PCCC của các tổ đội thi công tại công trường Quy định của Pháp luật Việt Nam. Lập và trình duyệt các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác ATLĐ và VSLĐ, PCCC Lập kế hoạch và tiến hành đào tạo HSE cho tất cả công nhân viên. Quản lý vận hành hệ thống các thiết bị phục vụ công tác an toàn lao động trên công trường. Thường xuyên đánh giá những rủi ro trong quá trình thi công và có đối ứng phù hợp. Triển khai các biện pháp xử lý khi gặp sự cố khẩn cấp. Thực hiện công tác đảm bảo an toàn khu vực chung: Lắp lan can an toàn, lối đi, biển báo, bảng biểu, tổ chức quảng bá hình ảnh công ty,.. Luôn bám sát các vị trí có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động trong quá trình thi công để cảnh báo, nhắc nhở cán bộ, công nhân chấp hành đúng nội quy ATLĐ. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý/ Ban Giám đốc.

Đại học chính quy chuyên ngành Xây dựng, An toàn lao động, .... Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm Các chứng chỉ liên quan: Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ, chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, ... Kỹ năng làm việc độc lập và phối hợp đội nhóm tốt. Kỹ năng tốt trong công tác đánh giá hiệu quả của biện pháp an toàn lao động, kiểm soát công tác an toàn lao động. Phong cách làm việc chủ động, chuyên nghiệp, quyết liệt, kỷ luật cao. Có đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao. Luôn minh bạch rõ ràng trong công tác quản lý công trình và quản trị nhân sự. Chịu được áp lực cao trong công việc. Sức khỏe tốt, chăm chỉ, chịu khó, chấp nhận đi các công trường, dự án của Công ty khi có yêu cầu. Ưu tiên ứng viên sử dụng được 1 trong các ngoại ngữ: Tiếng Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc. Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kết cấu thép

Thu nhập: Thỏa thuận (Từ 15tr trở lên) Chế độ công tác phí khi đi dự án Điều chỉnh lương 1 năm/lần Thưởng lễ/ tết, lương tháng 13 và thưởng hiệu quả kinh doanh cuối năm Tham gia du lịch hàng năm Các chế độ Bảo hiểm đầy đủ Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến. Có cơ hội làm việc với các khách hàng nước ngoài như: Nhật, Hàn, ... Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn Cung câp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc

