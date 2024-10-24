Tuyển Kỹ Sư Bán Hàng thu nhập 12 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Kỹ Sư Bán Hàng thu nhập 12 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 20 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

1. Lập kế hoạch bán hàng trong mảng thị trường/ khách hàng được phân công, cung cấp thông tin về thị trường, khách hàng phục vụ cho việc lập kế hoạch và chiến lược kinh doanh,
2. Phối hợp với bộ phận kỹ thuật trong xây dựng các phương án kỹ thuật cho các bài toán của từng khách hàng cụ thể,
3. Chăm sóc khách hàng thường xuyên, Xây dựng và tìm kiếm các cơ hội bán hàng mới từ khách hàng hiện hữu,
4. Phân tích các xu hướng và chiến lược cạnh tranh cũng như tác động của các sản phẩm mới trên thị trường, Tìm hiểu và cập nhật thường xuyên về các nhu cầu của khách hàng, xu hướng kinh doanh và đầu tư,
5. Tìm kiếm và phát triển các khách hàng mới,
6. Xây dựng hồ sơ Giải pháp kỹ thuật, kinh doanh để báo giá, chào thầu,
7. Chủ trì nội dung đàm pháp hợp đồng, Theo dõi việc thực hiện hợp đồng và đảm bảo việc thu hồi công nợ
8. Xây dựng, phát triển và quản lý các quan hệ khách hàng, Cập nhật dữ liệu khách hàng và các cơ hội/dự án/hợp đồng lên phần mềm ERP doanh nghiệp
MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC:
- Địa điểm làm việc: Lầu 3, Tòa nhà The STA, 120 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh : 01 người
- Được làm việc trong môi trường chuẩn Việt Nam, Nhật Bản, thân thiện, năng động, sáng tạo.
- Cấp quản lý có tầm nhìn và khuyến khích nhân viên phát triển bền vững cùng công ty.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc
1. Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành điện, tự động hóa, điều khiển, ...
2. Giao tiếp, sử dụng được tiếng anh về kỹ thuật,
3. Có 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ tự động hóa nhà máy, giải pháp nhà máy thông minh hoặc tin học trong thị trường nhà máy sản xuất công nghiệp
4. Có hiểu biết sâu sắc về các máy móc thiết bị tự động hóa trong nhà máy sản xuất,
5. Có kiến thức về các giải pháp IIoT, Smart Factory,
6. Có tinh thần năng động, học hỏi, chủ động triển khai công việc được giao ,
7. Lập kế hoạch và quản lý công việc đảm bảo được mục tiêu và kế hoạch đề ra,
8. Năng động, sáng tạo, có khả năng làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc.
9. Chưa có kinh nghiệm kinh doanh được đào tạo.
CV công việc (trình bày rõ ràng thông tin cá nhân, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc....)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi ứng viên
− Lương cố định (12 - 16tr) + % hoa hồng doanh số
− Thưởng theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh của Công ty;
− Đóng BHXH theo quy định sau khi ký kết HĐLĐ;
− Khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn;
− Du lịch nghỉ mát, Team building hàng năm;
− Được tham gia các lớp đào tạo nội bộ và bên ngoài, các sự kiện văn hóa thường niên trong nội bộ Công ty;
− Nhân sự có cơ hội được thăng tiến lên các vị trí cao hơn trong Công ty;
- Thời gian làm việc từ: 8h00 - 17h300

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2 tòa nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

