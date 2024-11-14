Tuyển Kỹ Sư Bán Hàng thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phòng B30 Tầng 4 Tháp T2 tòa Times Tower - 35 Lê Văn Lương(góc ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Tuân), Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Thúc đẩy bán hàng chăm sóc data khách hàng hiện có.

Tìm kiếm khách hàng và phát triển thị trường mới.

Khảo sát, giới thiệu, tư vấn giải pháp, sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng.

Theo dõi công nợ khách hàng.

Theo dõi hợp đồng, xử lý các vấn đề liên quan khi thực hiện hợp đồng.

Hoàn thành các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành môi trường/ hóa chất,…

Tiếng Anh đọc, sử dụng email

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CÔNG THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: Thỏa thuận theo năng lực,

Tăng lương + Thưởng hàng năm (5-8 tháng lương)

Thưởng nhân viên kinh doanh xuất sắc hàng tháng

Chế độ công đoàn, bảo hiểm, .... sau thử việc

Được tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng, sản phẩm, tham gia hội thảo sản phẩm từ nhà cung

Tăng thâm niên hàng năm ... lũy tiến

Tăng lương hàng năm... Lũy tiến

Các buổi party, company trip hàng năm

Thử việc 1 - 2 tháng theo thỏa thuận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CÔNG THÀNH

