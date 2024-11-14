Tuyển Kỹ Sư Bán Hàng thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CÔNG THÀNH
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Phòng B30 Tầng 4 Tháp T2 tòa Times Tower
- 35 Lê Văn Lương(góc ngã tư Lê Văn Lương
- Nguyễn Tuân), Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Thúc đẩy bán hàng chăm sóc data khách hàng hiện có.
Tìm kiếm khách hàng và phát triển thị trường mới.
Khảo sát, giới thiệu, tư vấn giải pháp, sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng.
Theo dõi công nợ khách hàng.
Theo dõi hợp đồng, xử lý các vấn đề liên quan khi thực hiện hợp đồng.
Hoàn thành các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành môi trường/ hóa chất,…
Tiếng Anh đọc, sử dụng email
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tiếng Anh đọc, sử dụng email
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tại CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CÔNG THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: Thỏa thuận theo năng lực,
Tăng lương + Thưởng hàng năm (5-8 tháng lương)
Thưởng nhân viên kinh doanh xuất sắc hàng tháng
Chế độ công đoàn, bảo hiểm, .... sau thử việc
Được tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng, sản phẩm, tham gia hội thảo sản phẩm từ nhà cung
Tăng thâm niên hàng năm ... lũy tiến
Tăng lương hàng năm... Lũy tiến
Các buổi party, company trip hàng năm
Thử việc 1 - 2 tháng theo thỏa thuận
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CÔNG THÀNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
