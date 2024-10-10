Tuyển Điện tử viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ASIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vinhomes GreenBay, Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Điện tử viễn thông Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Phụ trách bán sản phẩm/giải pháp đo lường điện tử, các công cụ thiết kế vô tuyến siêu cao tần và điện tử công suất của các hãng như Keysight Technologies (Hoa Kỳ), ABI (Anh), , Formfactor (Mỹ), Dream Catcher (Malaysia), Taborelec (ISRAEL), SUITA(Nhật Bản),... cho lĩnh vực khách hàng được phân công đáp ứng doanh số và mục tiêu đưa ra. Lên kế hoạch kinh doanh cho mảng sản phẩm và thị trường phụ trách. Phối hợp phòng marketing tổ chức hội thảo, demo giới thiệu các sản phẩm/giải pháp mới nhất cho khách hàng. Phối hợp với các phòng ban liên quan để triển khai dự án, đấu thầu, ký kết hợp đồng, thực hiện đơn hàng và chăm sóc khách hàng sau bán hàng. Tham gia các buổi đào tạo kinh doanh sản phẩm do các đối tổ chức hàng năm.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cử nhân hoặc Thạc sỹ chuyên nghành Điện tử Viễn Thông, Công Nghệ thông tin. Tốt nghiệp các trường đào tạo về ĐTVT và CNTT top đầu: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Công nghiệp, Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia, Đại học Giao thông vận tải, Học viện Bưu chính viễn thông Tối thiểu 03-05 năm kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí Sale Account Manager, bán hàng trong lĩnh vực Điện tử Viễn thông hoặc Công nghệ thông tin. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực Đo lường Điện tử và Thiết kế Mô phỏng, chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng hàng năm. Giao tiếp tiếng Anh, đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành Điện tử viễn thông thành thạo. Có kỹ năng quản lý thời gian làm việc, quản lý khách hàng, đàm phán, thuyết phục và thương thảo các nội dung công việc tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ASIC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thưởng hấp dẫn theo năng lực Thưởng: Các ngày lễ như 30/4, 1/5, 2/9...; lương tháng 13, incentive Được cấp máy tính xách tay, sim điện thoại trả sau và thẻ taxi Mai Linh, Grab (sử dụng khi làm việc ngoài văn phòng). Được cấp thẻ cư dân Vinhomes GreenBay để tận hưởng mọi tiện ích cao cấp của KĐT Được hỗ trợ vé máy bay, phòng khách sạn và chi phí ăn uống, tiếp khách khi đi công tác. Được tham gia du lịch cùng Công ty hàng năm. Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật Lao động Việt Nam. Các trợ cấp khác: Theo Luật lao động Việt Nam, theo Nội quy lao động và Quy chế tài chính của Công ty. Thời gian làm việc: sáng 8.00-17.00 từ thứ 2 đến thứ 6 và 2 buổi sáng thứ 7/ tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ASIC

