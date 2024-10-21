Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SV làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SV
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SV

Kinh doanh/Bán hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SV

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 35 đường 30/4, phường, TP Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập hồ sơ chào thầu kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Hồ sơ thầu tài liệu phục vụ công tác đấu thầu.
- Phân tích, đánh giá dữ liệu hồ sơ thầu, có ý kiến đề xuất lên cấp trên.
- Thăm viếng làm việc với khách hàng thường xuyên, liên lạc trực tiếp với nhà sản xuất/ cung cấp để làm rõ tất cả các vấn đề liên quan
- Hỗ trợ giao nhận, nghiệm thu hàng hóa, giải đáp kỹ thuật cho khách hàng khi cần thiết.
- Theo dỏi thông tin đấu thầu và đề xuất tham gia các gói thầu thuộc lĩnh vực hoạt động của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học (trở lên) các chuyên ngành có liên quan, ưu tiên các ngành kỹ thuật như Cơ khí chế tạo, Điện, Tự động hóa,...
- Có kiến thức tốt về vật tư, thiết bị kỹ thuật ngành dầu khí, hàng hải, dây truyền sản xuất.
- Được đào tạo các khóa đào tạo và có kiến thức về kinh tế, thương mại, marketing.
- Thành thạo sử dụng Máy vi tính và các thiết bị văn phòng. Thành thạo sử dụng tiếng anh trong văn bản và giao tiếp.
- Có kinh nghiệm và khả năng làm việc trong lĩnh vực thương mại Vật tư thiết bị

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SV Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận
- Được đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp;
- Đảm bảo các chế độ lương bổng, tham gia BHXH đầy đủ, chính sách cho người lao động theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SV

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SV

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 35 đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

