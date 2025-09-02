Tuyển Kỹ sư cầu nối Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Viettel Software, 36A Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu nối

Làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật: giao tiếp, thương lượng, phân tích các yêu cầu của dự án phần mềm, thiết kế hệ thống.

Tham gia presale dự án phần mềm. Gợi ý, đề xuất cho KH các phương án thực hiện về nghiệp vụ, công nghệ.

Quản lý dự án: lập kế hoạch, theo dõi, kiểm soát tiến độ thực hiện dự án, phối hợp, báo cáo với khách hàng trong việc quản lý dự án.

Hợp tác với các Managers/Leaders để giải quyết các vấn đề liên quan (vấn đề kỹ thuật, yêu cầu thay đổi, các vấn đề trong khâu vận hành, yêu cầu điều tra, yêu cầu của khách hàng).

Thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu ra của dự án trước khi bàn giao cho khách hàng.

Là cầu nối trao đổi giữa khách hàng và đội dự án, giải quyết các vấn đề phát sinh trong dự án, và các vấn đề sau khi bàn giao.

Yêu Cầu Công Việc

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Kỹ năng: Làm việc nhóm, phân tích, thiết kế, giao tiếp và thuyết trình bằng tiếng Nhật.

Giao tiếp tiếng Nhật thành thạo, tương đương N2 trở lên, cẩn thận, chủ động và giao tiếp tốt.

Có nền tảng kiến thức CNTT tốt, background về IT.

Có kinh nghiệm và thành thạo một trong các ngôn ngữ lập trình bất kỳ.

Có khả năng leadership, có ý thức trách nhiệm cao, có tinh thần làm việc teamwork, chịu được áp lực cao.

Sẵn sàng công tác tại Nhật.

Chế độ đãi ngộ

Chế độ lương, thưởng, thu nhập:

Thu nhập cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Phúc lợi: Tối thiểu 13 tháng lương/năm;

Thưởng Bonus, Hỗ trợ ăn trưa, điện thoại.

Gói quà nghỉ mát, thưởng ngày lễ và các ngày chỉ có ở Viettel như Ngày Sáng Tạo - 1/6, 22/12, quà Tết Dương, Tết Âm tri ân Gia đình, người sinh thành (PACKAGE 20 - 30M/năm).

Nghỉ phép năm: 16 ngày/năm

Đánh giá xét tăng lương 2 lần/năm

Được đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế + bảo hiểm sức khỏe ABIC.

Môi trường làm việc

Được làm việc trong Tập đoàn toàn cầu, tiên phong thực hiện sứ mệnh kiến tạo xã hội số.

Môi trường mở, trẻ trung, năng động, trân trọng, yêu thương, tương hỗ & lắng nghe mỗi người từ những ý tưởng nhỏ nhất.

Không gian làm việc xanh, mở, hiện đại.

Cơ hội phát triển bản thân

Có cơ hội thử sức trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất.

Học tập, đào tạo liên tục với các khóa học của đơn vị và tập đoàn.

Được thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước để trưởng thành.

Được trao quyền sáng tạo với đam mê của tuổi trẻ.

Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo và đồng nghiệp ưu tú.

Cơ hội được đào tạo, trau dồi kỹ năng, chuyên môn để phát triển toàn diện.

Cách Thức Ứng Tuyển

