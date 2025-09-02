Tuyển Kỹ sư cầu nối Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư cầu nối Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Viettel Software
Ngày đăng tuyển: 02/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/09/2025
Viettel Software

Kỹ sư cầu nối

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cầu nối Tại Viettel Software

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Viettel Software, 36A Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu nối Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật: giao tiếp, thương lượng, phân tích các yêu cầu của dự án phần mềm, thiết kế hệ thống.
Tham gia presale dự án phần mềm. Gợi ý, đề xuất cho KH các phương án thực hiện về nghiệp vụ, công nghệ.
Quản lý dự án: lập kế hoạch, theo dõi, kiểm soát tiến độ thực hiện dự án, phối hợp, báo cáo với khách hàng trong việc quản lý dự án.
Hợp tác với các Managers/Leaders để giải quyết các vấn đề liên quan (vấn đề kỹ thuật, yêu cầu thay đổi, các vấn đề trong khâu vận hành, yêu cầu điều tra, yêu cầu của khách hàng).
Thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu ra của dự án trước khi bàn giao cho khách hàng.
Là cầu nối trao đổi giữa khách hàng và đội dự án, giải quyết các vấn đề phát sinh trong dự án, và các vấn đề sau khi bàn giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Kỹ năng: Làm việc nhóm, phân tích, thiết kế, giao tiếp và thuyết trình bằng tiếng Nhật.
Giao tiếp tiếng Nhật thành thạo, tương đương N2 trở lên, cẩn thận, chủ động và giao tiếp tốt.
Có nền tảng kiến thức CNTT tốt, background về IT.
Có kinh nghiệm và thành thạo một trong các ngôn ngữ lập trình bất kỳ.
Có khả năng leadership, có ý thức trách nhiệm cao, có tinh thần làm việc teamwork, chịu được áp lực cao.
Sẵn sàng công tác tại Nhật.

Tại Viettel Software Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương, thưởng, thu nhập:
Thu nhập cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.
Phúc lợi: Tối thiểu 13 tháng lương/năm;
Thưởng Bonus, Hỗ trợ ăn trưa, điện thoại.
Gói quà nghỉ mát, thưởng ngày lễ và các ngày chỉ có ở Viettel như Ngày Sáng Tạo - 1/6, 22/12, quà Tết Dương, Tết Âm tri ân Gia đình, người sinh thành (PACKAGE 20 - 30M/năm).
Nghỉ phép năm: 16 ngày/năm
Đánh giá xét tăng lương 2 lần/năm
Được đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế + bảo hiểm sức khỏe ABIC.
Môi trường làm việc
Được làm việc trong Tập đoàn toàn cầu, tiên phong thực hiện sứ mệnh kiến tạo xã hội số.
Môi trường mở, trẻ trung, năng động, trân trọng, yêu thương, tương hỗ & lắng nghe mỗi người từ những ý tưởng nhỏ nhất.
Không gian làm việc xanh, mở, hiện đại.
Cơ hội phát triển bản thân
Có cơ hội thử sức trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất.
Học tập, đào tạo liên tục với các khóa học của đơn vị và tập đoàn.
Được thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước để trưởng thành.
Được trao quyền sáng tạo với đam mê của tuổi trẻ.
Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo và đồng nghiệp ưu tú.
Cơ hội được đào tạo, trau dồi kỹ năng, chuyên môn để phát triển toàn diện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viettel Software

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Viettel Software

Viettel Software

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Thành Công, 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-cau-noi-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job368698
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Viettel Software
Tuyển Nhân viên vận hành Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm Viettel Software
Tuyển Business Analyst Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Viettel Software
Tuyển Kỹ sư cầu nối Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Viettel Software
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tamada Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công Ty TNHH Tamada Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Tamada Việt Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3,000 USD
Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 3,000 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Hạn nộp: 11/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DAITO VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY TNHH DAITO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 23 USD
CÔNG TY TNHH DAITO VIỆT NAM
Hạn nộp: 29/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 23 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NTQ Solution
Tuyển Kỹ sư cầu nối NTQ Solution làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NTQ Solution
Hạn nộp: 25/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL
Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 24 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL
Hạn nộp: 15/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 24 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghệ MK1 Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty TNHH Công nghệ MK1 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Công nghệ MK1 Việt Nam
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Viettel Software
Tuyển Kỹ sư cầu nối Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Viettel Software
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tamada Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công Ty TNHH Tamada Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Tamada Việt Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3,000 USD
Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 3,000 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Hạn nộp: 11/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DAITO VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY TNHH DAITO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 23 USD
CÔNG TY TNHH DAITO VIỆT NAM
Hạn nộp: 29/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 23 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NTQ Solution
Tuyển Kỹ sư cầu nối NTQ Solution làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NTQ Solution
Hạn nộp: 25/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL
Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 24 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL
Hạn nộp: 15/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 24 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghệ MK1 Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty TNHH Công nghệ MK1 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Công nghệ MK1 Việt Nam
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty TNHH Relipa làm việc tại Hà Nội thu nhập 60 - 85 Triệu Công ty TNHH Relipa
60 - 85 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES
Tới 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY TNHH KỸ SƯ CÔNG NGHỆ CAO VN làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 80 Triệu CÔNG TY TNHH KỸ SƯ CÔNG NGHỆ CAO VN
Tới 80 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY TNHH AGEST VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH AGEST VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Neos Vietnam International Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 2,000 - 4,000 USD Neos Vietnam International Co., Ltd
2,000 - 4,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty Cổ phần Tokyo Tech Lab Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Tokyo Tech Lab Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty cổ phần BEE TECH ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu Công ty cổ phần BEE TECH ASIA
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty TNHH SETA international Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH SETA international Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Nextop Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Nextop Co., Ltd
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty Cổ phần Tổng hợp Việt Nhật (Vinicorp) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Tổng hợp Việt Nhật (Vinicorp)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 60 Triệu Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Tới 60 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty TNHH Lisod Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu Công ty TNHH Lisod Việt Nam
Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 90 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM
60 - 90 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối GMO-Z.com RUNSYSTEM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu GMO-Z.com RUNSYSTEM
Tới 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty CP Phần mềm MOR làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 60 Triệu Công ty CP Phần mềm MOR
Tới 60 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty TNHH Co-well Châu Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 55 - 70 Triệu Công ty TNHH Co-well Châu Á
55 - 70 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam
40 - 60 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY CỔ PHẦN REACT PLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 45 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN REACT PLUS
25 - 45 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY TNHH HAPOSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HAPOSOFT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty TNHH Zensho Hà Nội System Center làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 55 Triệu Công ty TNHH Zensho Hà Nội System Center
40 - 55 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công Ty TNHH Daisei Veho Works làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 4 USD Công Ty TNHH Daisei Veho Works
25 - 4 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY TNHH PROVISION VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 43 Triệu CÔNG TY TNHH PROVISION VN
40 - 43 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty TNHH Công nghệ MK1 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Công nghệ MK1 Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm